Мексика, Африка, Франция: где украинские звезды отдыхали зимой

Большинство украинских звезд зимой предпочитают отдых в теплых странах. Но есть и любители зимних отпусков. Кто где отдыхал этой зимой и что интересно в этих местах – узнавайте дальше.

24 канал собрал самые популярные места для отпуска среди звезд, которые они выбирали этой зимой. Что можно увидеть в этих странах – рассказываем дальше.

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Мексика

Юкатан . Этот полуостров является одной из самых красивых и популярных достопримечательностей Мексики с интересной геологией и уникальной береговой линией. Также полуостров является древним центром цивилизации майя.

Чичен-Ица. Эти великие пирамиды являются всемирным достоянием ЮНЕСКО. Они также достались Мексике от майя.

Пуэрто-Вальярта. Этот курорт привлекает путешественников песчаными пляжами, ресторанами, магазинами и чрезвычайно красивой архитектурой.

Буфадора. Люди из разных уголков планеты приезжают в Мексику, чтобы увидеть эту пещеру на уровне моря. Она создает колебания воды, сравнимые с извержением гейзера.

Хорстейл (Хвост лошади). Это водопады, которые потрясают туристов своей красотой. До этих мест можно добраться только пешком, поэтому путешественники, которые планируют побывать там, обычно бронируют отели неподалеку, чтобы было комфортно.

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Мексиканские каникулы украинских знаменитостей / Фото из инстаграма звезд

Африка

Национальный парк Амбосели. Это один из старейших заповедников в Африке, природная достопримечательность Кении. Просто невероятное место для сафари, где можно увидеть немало животных.

Это один из старейших заповедников в Африке, природная достопримечательность Кении. Просто невероятное место для сафари, где можно увидеть немало животных. Отель с жирафами Giraffe Manor. Это шотландский охотничий домик, который гармонично соединился с африканским пейзажем. Каждый номер в этом отеле имеет собственное название и уникальный интерьер. Все посетители отеля могут общаться с жирафами на территории или из окон. Жителям дают мешочки со специальным кормом, а жирафы тянут шеи через оконные рамы, чтобы полакомиться вкусненьким. В среднем за такое удовольствие нужно будет заплатить примерно 2 тысячи долларов за сутки.

Это шотландский охотничий домик, который гармонично соединился с африканским пейзажем. Каждый номер в этом отеле имеет собственное название и уникальный интерьер. Все посетители отеля могут общаться с жирафами на территории или из окон. Жителям дают мешочки со специальным кормом, а жирафы тянут шеи через оконные рамы, чтобы полакомиться вкусненьким. В среднем за такое удовольствие нужно будет заплатить примерно 2 тысячи долларов за сутки. Стоун-Таун . Это исторический центр острова Занзибар, который записан в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В основном туристы приезжают туда, чтобы прогуляться по центру и посетить несколько красивых мест.

. Это исторический центр острова Занзибар, который записан в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В основном туристы приезжают туда, чтобы прогуляться по центру и посетить несколько красивых мест. Дом Фредди Меркьюри. Легендарный солист группы Queen некоторое время жил в Стоун-Тауне. Сейчас его дом является одним из самых популярных мест города. Побывать в доме всемирно известного музыканта может каждый желающий.

Легендарный солист группы Queen некоторое время жил в Стоун-Тауне. Сейчас его дом является одним из самых популярных мест города. Побывать в доме всемирно известного музыканта может каждый желающий. Остров-тюрьма. Экскурсия туда является одной из самых интересных, которые предлагают на Занзибаре. Когда-то там была тюрьма строгого режима. Тюремные строения на острове сохранились до сих пор.

Злата Огневич, Иванна Онуфрийчук, Тарас Цимбалюк

Украинские звезды провели отпуск в Африке / Фото из инстаграма звезд

Франция

Куршавель. Это один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во Французских Альпах. Он привлекает лыжников, ведь имеет огромный выбор трасс и неподготовленных целинных спусков. Даже во время самого длинного отпуска можно каждый раз спускаться по новым склонам, не повторяя маршрут.

Это один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во Французских Альпах. Он привлекает лыжников, ведь имеет огромный выбор трасс и неподготовленных целинных спусков. Даже во время самого длинного отпуска можно каждый раз спускаться по новым склонам, не повторяя маршрут. Кольмар. Это городок с "пряничными" домиками и системой каналов. Именно в этом городе была создана Статуя Свободы, которую впоследствии воссоздали в США.

Это городок с "пряничными" домиками и системой каналов. Именно в этом городе была создана Статуя Свободы, которую впоследствии воссоздали в США. Мон Блан. На склонах этой горы расположен альпийский курорт Шамони. В зимнее время года это место привлекает любителей лыж из разных уголков мира.

На склонах этой горы расположен альпийский курорт Шамони. В зимнее время года это место привлекает любителей лыж из разных уголков мира. Каркассон. Этот живописный город расположен на холме, склоны которого необитаемы. Каменные дома тесно обернуты двойным кольцом стен со многими башнями.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк, Иванна Онуфрийчук, Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Звезды, отдыхавшие зимой во Франции / Фото из инстаграма звезд

Пляжный отдых

Многие знаменитости предпочитают отдых на берегу моря или океана. Они любят нежиться на солнышке и наполняться энергией после насыщенных рабочих дней.