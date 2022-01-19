Знаменитости в период зимних праздников предпочитают отдыхать на берегу океана. Певец Gena Viter (настоящее имя – Геннадий Витер) улетел на Шри-Ланку.

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Геннадий опубликовал в инстаграме серию видео, где рассказал, какая курьезная история с обезьянками приключилась с ним во время отдыха на острове.

Как обезьянки обокрали Gena Viter

Во время экскурсии артист решил сфотографировать невероятно красивые виды. Он достал телефон, а сумку с документами, ключами и деньгами положил подальше от себя. Но не успел оглянуться, как две обезьяны подбежали к ней, и одна из них украла сумку и полезла на пальму. Геннадий понял, что самостоятельно ему не удастся вернуть вещи, поэтому обратился за помощью к местным жителям. Именно они поспособствовали тому, чтобы обезьяна вернула сумку.

Сейчас я спокоен, улыбаюсь, но еще два часа назад паника доминировала над всеми эмоциями. Каждый раз, когда смотрел сюжеты, где люди предупреждали не оставлять вещи там, где много обезьян, думал, что это может случиться с кем-то, но не со мной,

– сказал Витер.

Он призвал подписчиков не быть самоуверенными и понимать, что нужно быть осмотрительными. Певец счастлив, что все завершилось именно так, и теперь вспоминает эту историю с улыбкой.

Для просмотра всех видео листайте вправо:

Реакция коллег и сети

Такое сообщение заинтересовал подписчиков и коллег Геннадия. Они волновались, удалось ли артисту вернуть украденные вещи. А также советовали ему не оставлять больше вещи без присмотра.

Шоумен Julik: "Удалось хоть вернуть все?"

Певица Myata: "Генка, закрывай окна в номере, они туда тоже залезают"

Ведущий Алексей Суханов: "Так вернул все? Сумку, и все что в ней?".

Модель Мила Кузнецова: "Отличное завершение страшной истории".

Комментарии под сообщением Gena Viter / Скриншоты из инстаграма певца