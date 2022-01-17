Пока коллеги артистки были за границей, она активно работала. А теперь отправилась к морю, чтобы вдохновиться и провести время с семьей. Певица взяла с собой несколько аутфитов, которые постепенно показывает поклонникам.

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Пляжный look Джамалы

Исполнительница обнародовала серию фото, которые сделала на пляже. Артистка позировала на камеру в черном льняном костюме. Наряд был на тонких бретелях, поэтому прекрасно подошел для загара. Такой look звезда соединила с легкой черной обувью.

На знаменитости на этот раз было много аксессуаров: стильная соломенная шляпа, ожерелья, солнцезащитные очки, серьги. Волосы Джамала уложила ровно, а на лицо не наносила косметику, отдыхала от макияжа. Также в руках Джамалы была красивая бирюзовая чашечка кофе.

Люблю "лето" за кофе с привкусом моря и за всякие маленькие украшения, которых у меня много. Беру все,

– с улыбкой написала артистка под фото.

Джамала в Египте / Фото из инстаграма певицы

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