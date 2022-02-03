1 февраля артистке исполнилось 35 лет. По этому случаю она организовала семейный отдых, уехала с родными в Славское. Но не обошлось без приключений.

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Приключения Ирины Федишин в Карпатах

Из-за сильного снегопада артистке не удалось доехать до дома, в котором она должна была остановиться. Поэтому оставила автомобиль в сугробе и добиралась с родными до локации пешком. На следующий день машину Ирины отрыли, спустили к дороге. Тогда Федишин отправилась на бугельном подъемнике на гору Тростян. Но по дороге произошел неприятный инцидент.

Муж Ирины Виталий с сыном Олегом одолели сложную трассу и спустились вниз, а сама певица с младшим сыном Юрием не удержались на подъемнике. Они сорвались в сугробы, лыжи отстегнулись. Тогда Ирине и сыну пришлось спускаться с горы пешком. Артистка заметила, что это была черная трасса.

Мы с Юрчиком взлетели. Снег – выше колен. Шли через лес к трассе. Это очень сложно,

– прокомментировала Федишин.

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