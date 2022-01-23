Победительница "Холостяка-9" и блогерша Даша Квиткова отправилась на зимние каникулы с мужем Никитой Добрыниным и сыном Львом. Молодые супруги отправились на Сейшельские острова.

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Даша Квиткова отдыхает на Сейшелах с сыном

Блогерша поделилась, что отдых на островах не такой идеальный, как хотелось бы. Ведь супруги встретились с проблемами из-за маленького сына. Кроме того, Даша Квиткова заболела морской болезнью.

Сразу хочу сказать, что мы не жалуемся, мы просто постоянно шокированы. У Льва четыре дня температура 38 − 38,5. Не спит, плачет. Морская болезнь у меня еще дважды. У Никиты закладывает нос. Решили вопрос с малым, ему лучше, и мы такие: кайф. У меня начался конъюнктивит,

– рассказала она.

Даша Квиткова об отдыхе с сыном / Фото из инстаграм-сториз

Звезда также поделилась миловидным фото с малышом.

Путешествия с маленькими детьми – это как участие в "Последнем герое". Каждый день тебя ждет новое испытание, чтобы дожить до финального дня и не сойти с ума. Но в этом есть своя романтика. И нам это нравится,

– подписала кадр Квиткова.



Даша Квиткова с сыном / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Заметим, украинская певица Джамала также находится на отдыхе с детьми. Чтобы иметь возможность и самой насладиться отпуском, она разделила каникулы на две части.

"Отдых с детьми – это всегда отдых для детей или просто смена обстановки. Попить, в туалет и так далее по списку. Поэтому мое материнское чувство вины "а как же без детей?" привело меня к решению разделить этот отпуск на две части", – рассказывала артистка.