Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, вдруге стане матір'ю вже цього року. Про поповнення у сім'ї щасливе подружжя повідомило у День святого Валентина – так само, як свого часу зробила принцеса Діана, коли була вагітна другим сином – принцом Гаррі.

Радісна новина про народження другої дитини в Меган Маркл та принца Гаррі була оприлюднена 14 лютого, ввечері, у виданні People. Фотодоказ зробив близький друг пари Місан Гарріман, який фотографував їх дистанційно через iPad. У пари вже є син Арчі, якому у травні виповниться 2 роки.

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Принцеса Діана та Меган Маркл

Не таємниця, що Меган Маркл любить повторювати образи принцеси Діани та наслідувати її миротворчі місії та погляди. Схоже, ідея оголосити про другу вагітність прийшла саме завдяки принцесі Діані. Адже мама принца Гаррі 14 лютого 1984 року оголосила, що вагітна другою дитиною (на той час сину принцу Вільмяму було півтора роки). У заяві Букінгемського палацу тоді зазначалось, що королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп у захваті від новини.



Оголошення про другу вагітність принцеси Діани / Архівне фото

Таку схожість між подіями одразу помітили прихильники британської сім'ї і в них не виникло сумнівів, що таким чином принц Гаррі та Меган хотіли віддати честь покійній принцесі Діані.

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Нагадаємо, що інша внучка Єлизавети II – принцеса Євгенія – 9 лютого вперше стала мамою. Жінка народила сина в одній з лікарень Англії. Сталось це у роковини смерті принцеси Маргарет – рідної сестри Єлизавети II, яка померла 9 лютого 2002 року від наслідків інсульту.