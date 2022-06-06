Мечтаю, чтобы это произошло в Мариуполе, – Оля Цыбульская о Евровидении-2023

Представители Украины Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022, потому в следующем году конкурс должен принимать наша страна. Оля Цыбульская подчеркнула, что Евровидение в 2023 обязательно будет победным.

Артистка мечтает о том, чтобы конкурс состоялся в Мариуполе. Но он понимает, что война может затянуться. Оля не против, если Евровидение примет дружественная Польша. Об этом рассказала в интервью 24 каналу.

Полное интервью здесь Не откладывайте жизнь на потом, – интервью с Олей Цыбульской об Ирпене, шоубизе и Евровидении

Где должно пройти Евровидение-2023

Цыбульская стремится к тому, чтобы песенный конкурс в следующем году состоялся все-таки в Украине.

Мечтаю, конечно, чтобы это произошло в Мариуполе, в восстановленном, отстроенном городе,

– подчеркнула артистка.

Однако неизвестно, хватит ли сил или уместно будет делать это именно в этом городе. Родители Оли до войны жили в Ирпене. Когда она увидела, что произошло там, сколько людей погибло, эмоционально было очень сложно. То же самое может быть с Мариуполем.

Но это будет победное Евровидение, которое будет праздновать нашу полную независимость и свободу. Не знаю, но где бы это ни происходило – это будет уместно,

– добавила Оля.

Если война затянется, Евровидение, возможно, примет Польшу. Есть слухи, что это может быть город Перемышль на границе стран. Цыбульская не прочь, чтобы конкурс состоялся у поляков, однако все-таки надеется, что все закончится и Евровидение будут праздновать в Украине.

Интервью Оли Цыбульской: смотрите видео онлайн

Также во время разговора с журналистами 24 канала Оля Цыбульская: