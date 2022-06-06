Звездная мамочка позаботилась о безопасности сына, поэтому уехала из Киева. Однако покидать Украину ни в коем случае не хочет. Об этом она рассказала в интервью 24 каналу.

Полное интервью здесь Не откладывайте жизнь на потом, – интервью с Олей Цыбульской об Ирпене, шоубизе и Евровидении

Почему Оля Цыбульская не ездит на концерты за границу

Многие коллеги артистки выехали за границу, где выступают на благотворительных концертах, собирают средства на помощь Украине. Также часто бывают за границей те, кто не уезжал из Украины, чтобы переждать войну. Однако Оля все-таки не хочет покидать Украину.

Мне здесь легче, я чувствую, что нужна людям. Словно кожей чувствую, какой градус на улице – настолько мне все близко здесь. Я никуда не желаю. Вчера звонили, звали – нет, я решила, что буду здесь,

– подчеркнула певица.



Оля Цыбульская / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Уговаривал ли муж уехать из страны

Любимый Цыбульской пробовал уговорить ее уехать из Украины, однако ему не удалось убедить Олю: "Он говорил об этом, но я говорила: "Давай просто переедем в безопасное место, я хочу, чтобы мы были вместе". Нестор скучает по нему постоянно, спрашивает , где он, звонит ему и говорит: "Скорее возвращайся с работы". Ему тоже в этом стрессовом состоянии мы нужны двое. Он говорит, что когда война и страшно, то нужно просто лечь. Его в школе спрашивали, психолог: "Как вы ? Как вы снимаете стресс?", а он говорит: "Я ложусь между папой и между мамой, и мне становится на душе очень хорошо".

Но я понимаю, что мы ответственны за жизнь Нестора, и если, не дай Бог, мне придется спасать ребенка, то я это сделаю. Но почему я должен из своего дома уходить? Пусть эти смердюки выходят отсюда,

– подчеркнула звезда.

Интервью Оли Цыбульской: смотрите видео онлайн