В разговоре с нами Оля Цыбульская призналась, что до украинских артистов волной дошло, что надеяться на человечность и здравый смысл россиян – абсурдно, потому что те "не хотят ничего слышать". Сама же певица оставила все попытки достучаться после смс-ки певца Бодянского.

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Как Цыбульская послала Бодянского

Мужчина, с которым Цыбульская выиграла первую "Фабрику звезд", сам написал и обвинил в войне не Россию и даже не Путина, а ретроградный Меркурий. "Это просто планета Венера от Меркурия, это смена поясов, сейчас… Это тебя кажется, это пройдет", – вспомнила певица слова Бодянского. После этого он даже поздравлял ее с 8 марта.

Я его послала за "русским кораблем" и просто заблокировала. Я поняла, что даже те люди, которые тебя знают лично, знают, что ты не можешь врать, которые приезжали в Украину, точно понимали по-взрослому, что здесь происходят, пишут такое – тогда нет смысла,

– эмоционально прокомментировала Цыбульская.

"Народ, привыкший быть рабами и верить в то, что говорит телевизор, и старый президент, которого уже давно пора замочить в формалине – с ними нет смысла говорить. Я хочу, чтобы им доходило очень долго и очень больно. Чтобы они жили очень долго и очень долго страдали", – добавила звезда.

Полное интервью с Олей Цыбульской читайте в рамках проекта "Интервью24".

Почему Цыбульская не верит Галкину и "хорошим русским"

Давайте поживем – увидим, для чего это говорится, и как это говорится, и что из этого следует. А потом можно будет комментировать. Пока ничего на дух не переношу с "той" стороны,

– лаконично и исчерпывающе заявила Оля Цыбульская.

Интервью с Олей Цыбульской о Бодянском и "хороших русских": смотрите видео онлайн