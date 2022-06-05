Украинская певица Оля Цыбульская призналась, как относится к флешмобу Леси Никитюк "Красота для ВСУ". Об этом она рассказала в интервью журналистам 24 канала.

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Оля Цыбульская о флешмобе Никитюк

Исполнительница объяснила, что нужно быть красивой, прежде всего, для себя, а не для мужчин. Она вспомнила, как женщины окрашивали губы красной помадой, что символизировало своеобразный протест.

А ведь мы красивы не ради мужчин, в первую очередь, и не в первую очередь ради военных. Женщина с любовью смотрит в зеркало, когда она нравится. С этого начинается все, потому что куда бы ты ни ехал, ты всегда себя берешь с собой,

– сказала Оля Цыбульская.

Напомним, одной из тех, кто осудил флешмоб Никитюк, была травести-дива Монро. Она назвала фото с хештегами "Красота для ВСУ" – объективизацией украинской женщины и сексизмом.

"И если тебе самому на себя больно смотреть, или ты себе не нравишься и не принимаешь себя – тогда вокруг тебя тоже все рушится. Вспомните, как Гитлеру не нравилась красная помада, потому что она заставляла женщин поднимать свое достоинство и чувствовать себя настоящей женщиной, которая может выдернуть глаза".

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Знаменитость подчеркнула, что флешмоб Леси Никитюк не о том, что женщина – "приложение к мужчине". Ведь военные в ВСУ не такие, как россияне.

"Так могут относиться россияне, которые позволяли себе изнасилование, эти изверги могут так относиться. Наши мужчины уважают женщин. Глаза хотят видеть красоту, поэтому это не для мужчины – это для себя в первую очередь, и для того, чтобы они знали, куда хотят возвращаться и кто их ждет. Поэтому не грызите Леську, потому что я вас укушу", – подытожила Цыбульская.

Интервью с Олей Цыбульской в видеоформате: смотрите видео