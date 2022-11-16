Монатик вернулся в Украину и продолжает благотворительную деятельность. На прошлой неделе он встретился с ранеными военными во Львове, а теперь навестил больных детей.

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Монатик выступил в бомбоубежище Охматдета.

Уже много лет артист сотрудничает с больницей Охматдет. После возвращения с благотворительных гастролей, состоявшихся за границей, исполнитель приехал туда, чтобы поддержать врачей, медсестер и медбратов, родителей детей, борющихся за свою жизнь. Монатик поблагодарил их за титанический ежедневный труд. Даже в столь сложное время они продолжают достойно выполнять свою работу, спасать наше будущее поколение.

Из-за воздушной тревоги пришлось остановить концерт и спуститься в бомбоубежище, где мы продолжили выступление, направленное на подъем настроения и морального духа. Ничто нас не сломает! Мы выстоим и будем жить! Обязательно нужно держаться и поддерживать друг друга! Все будет Украина!

– написал Монатик в посте.

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Украинские звезды и обстрелы 15 ноября