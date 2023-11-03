Он очень некрасиво поступил, – Маша Полякова разошлась с парнем после года отношений

С началом полномасштабного вторжения дочери Оли Поляковой перебрались в Лондон. Там они жили, обучались. Кроме того, старшая дочь певицы строила личную жизнь.

Впрочем, недавно стало известно, что Маша поступила в украинский ВУЗ и сейчас живет в Украине. В то же время ее бойфренд Артур остался за границей. Как выяснилось, парень с девушкой разошлись после года отношений.

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Маша Полякова разошлась с парнем

По словам дочери Оли Поляковой, юноша использовал отношения с ней для увеличения поклонников.

Артур – это сейчас пройденный этап, потому что он очень некрасиво поступил. Он показал, какой он человек. Что я ему вообще не нравилась и это все было потому, что он хотел нагнать подписчиков. Он такими маленькими шагами стал это показывать. Возможно, он считает, что это не так, но я это видела,

– поделилась девушка.

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