В частности, у Маши с подросткового возраста были акне. К счастью, ей удалось вылечиться. Поэтому она показала свою кожу до лечения и теперь.
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Маша Полякова показала фото без макияжа
Выяснилось, что девушка борется с проблемной кожей с 13 лет. Но ей удалось вылечиться и теперь Маша может ходить без макияжа на улице и чувствует себя уверенно. Следы постакне хоть и остались на лице Марии, но невооруженным глазом они едва заметны.
Вот так я выгляжу без макияжа. Но я вылечила акне, теперь я хожу по улицам без мейка, а это я не делала от 13 лет,
– написала под фото девушка.
Маша Полякова без макияжа / Скриншот с инстаграмм-сторис
Как Маша Полякова выглядела с акне и теперь / Скриншот с инстаграмм-сторис
Как другие звезды выглядят без макияжа
- Надя Дорофеева выставила селфи, где вблизи показала лицо без фильтров и фотошопа. За откровенность ее очень поблагодарили фаны: "Спасибо за живое фото. Теперь я знаю, что поры на лице не только у меня".
- Кроме того, украинская актриса Ольга Сумская часто публикует фото без фотошопа.
- Демонстрируя уверенность в себе, мировые иконы тоже не стесняются показывать себя без макияжа. Так, Дженнифер Лопес показала естественную красоту, сделав фото после душа.