После переезда в Великобританию Маша не сразу начала вести соцсети, однако со временем ее инстаграм все чаще наполняется новыми сообщениями. В то же время, подписчики и хейтеры девушки активно комментируют и реагируют на ее фото и видео. В материале 24 Канала мы рассмотрим, почему критикуют Марию и как на это отзывается Оля Полякова.

К теме Родилась в рубашке, – дочь Оли Поляковой попала в больницу

Помолвка с бойфрендом

Не так давно в инстаграмм-сториз Маша Полякова опубликовала фото, где ее руку держит парень. На безымянном пальце девушки было кольцо с изумрудным камнем, а фото Маша подписала: "Она сказала "да"".



"Обручение" Маши Поляковой с бойфрендом / Скриншот инстаграм-сториз девушки

Большинство подписчиков подумали, что девушка намекает на помолвку. Впрочем, через некоторое время Маша выставила стороз, где отметила, что это всего-навсего была шутка.

К слову, бойфренда Маши зовут Артур, родился он во Львове, однако в 16 лет переехал учиться в Великобританию. Известно, что пара познакомилась в Лондоне, куда после начала войны переехали дочери Оли Поляковой.

Хейт через подпись к фото

Маша Полякова также нарвалась на волну критики из-за подписи к своему фото в инстаграмме. Девушка выставила кадр из лондонского театра. Однако подписчиков девушки возмутило то, что Маша написала в описании к фото. Старшая дочь Оли Поляковой отметила: "Подписи не будет, не до*б*тесь".

В комментариях читатели раскритиковали нецензурную лексику Маши, однако Оля Полякова вступилась за дочь.

Моя красавица! Ты никому ничего не должна! Люди будут п*издеть всегда, на то у них и есть рот. Будь счастлива, выбирай себя, свой путь, не оборачивайся и не слушай ничего, что может тебя остановить! Люблю! Горжусь! Ты золото,

– написала певица.

Прогулка в Париже

Еще один случай, когда подписчики раскритиковали старшую дочь Оли Поляковой из-за подписи к фотографиям после публикации романтических фото из Парижа. На кадрах, которые опубликовала Мария, была изображена она на фоне Эйфелевой башни. Также девушка опубликовала фотографию со своим парнем. Подписала сообщение Маша так: "Хочу жить, а не выживать". Люди написали множество негативных и обидных комментариев девушке.

"Да, в Париже выжить нелегко".

"В Украине каждая обычная украинская семья хочет жить, а не выживать. Хочет жить в мирной, независимой, свободной Украине под мирным небом!"

"Это кто там выживает? Ты? Ах ты же г*мно, не стыдно???"

"Ага, в Украине война, а ты фоткаешься в Париже".

"Ты не знаешь, как это - выживать, и капли не знаешь, как я лично выживаю".

"А в настоящее время в Украине идет война украинского народа против российско-фашистских оккупантов".

Отметим, позже Маша удалила пост из своего инстаграмма.

Критика из-за публикации счастливых фото

Мария написала пост о том, что ее критикуют из-за фото и видео из спокойной жизни в Великобритании, а призывают постить сториз и пости только в поддержку Украины. Девушка вспомнила слова своего друга, который сейчас воюет в рядах ВСУ и добавила, что военные защищают украинские территории для того, чтобы люди могли продолжать наслаждаться жизнью.

Многие отвечают на мои посты или стороз в соцсетях, что лучше бы я публиковала только в поддержку нашей страны. Моя немного счастливая жизнь ни кому не интересна, но как объяснял мой очень близкий друг (который сейчас защищает нашу родину на передовой). "Они воюют с большей силой, когда видят, что их родные или друзья выкладывают счастливые фото, ведь они понимают, что борются не за иллюзию, а за наши счастливые лица!". Ведь постоянно сидеть под обстрелами и видеть в интернете как все плохо, очень сильно убивает боевой дух.

– отметила Маша Полякова.

Однако мнение девушки не остановило критику подписчиков, они и дальше писали негативные комментарии о Маше. Олю Полякову возмутили реплики одного из комментаторов, поэтому она резко ему ответила: "Шм*ра и в инстаграмме шм*ра! Прочь со страницы, найду, лицо откушу! А ты вообще дебил, смотри, живешь же".

Автор София Хомышин