В 2022 году Маша Полякова стала студенткой лондонского музыкального заведения. И как только она переехала в Британию, нашла там бойфренда. Артур родом из Львова, но тоже учится в Лондоне.

К теме От чего-то отказалась: дочь Оли Поляковой назвала сумму, которую тратит на месяц в Британии.

О знакомстве с родителями парня

Маша Полякова в интервью призналась, насколько у нее серьезные отношения с Артемом. Девушка уже даже познакомилась с родителями своего бойфренда, но она не уверена, что им понравилась.

Да, по словам девушки, маме Артура она понравилась, а вот его папа с ней холоден. "Мне кажется, его папа меня не очень сильно любит", – сказала звездная дочь.

Она также познакомила Артема со своей мамой Олей Поляковой и папой. Маша говорит, что бойфренд понравился ее маме, а папа вообще в восторге, потому что теперь дает меньше денег девушке. "Папе нравится. Ему не надо мне так много денег сбрасывать на продукты, потому что у меня теперь есть Артур, который покупает мне продукты", – рассказала Маша.

Планирует ли уже свадьбу

Однако дочь Оли Поляковой не спешит выходить замуж. Девушка уверяет, что у нее на первом месте стоит карьера, а семью она планирует после 26 лет.

Я хочу когда-нибудь побыть в свадебном платье, свадьбу организовывать, но не сейчас. Для меня сначала карьера, а потом уже свадьба. А еще, я так много в жизни не попробовала, зачем мне та свадьба!

– рассуждает Маша.

По ее мнению, сначала надо университет закончить, начать где-нибудь работать. Ведь свадьба – это большие затраты, а Маша Полякова хочет сделать ее красивой.

Смотрите интервью с Машей Поляковой: видео

К слову, в свой день рождения Маша Полякова улетела в Париж. Девушка прогулялась с бойфрендом по улочкам города и показала романтические фото. Однако подпись к посту возмутила читателей и привела к критике юной блоггерши. Что не понравилось украинцам – читайте в статье.