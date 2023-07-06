Дочь Поляковой делала прическу в салоне красоты. Однако неожиданно ей курьер доставил цветы и бесцеремонную записку.
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Маша рассказала о подарке от парня
Сижу я в салоне, делаю волосы. А мне здесь мой парень решил цветы прислать. Спасибо, Артурчик,
– отметила девушка.
Маша Полякова с цветами от парня / Скриншот с инстгарм – сторис
Кроме этого, вместе с цветами была дерзкая записка.
"За*бала видео с тиктока с цветами присылать", – написал парень.
Бесцеремонная записка от парня Маши Поляковой / Скриншот с инстаграм-сторис
Позже Мария поделилась скриншотом переписки с Артуром. Выяснилось, что она посылала ему короткие видеоролики, которыми намекала на то, что хочет цветы. Да, Артур решил покончить с надоедливыми видео от Маши.