Дочь Поляковой делала прическу в салоне красоты. Однако неожиданно ей курьер доставил цветы и бесцеремонную записку.

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Маша рассказала о подарке от парня

Сижу я в салоне, делаю волосы. А мне здесь мой парень решил цветы прислать. Спасибо, Артурчик,

– отметила девушка.



Маша Полякова с цветами от парня / Скриншот с инстгарм – сторис

Кроме этого, вместе с цветами была дерзкая записка.

"За*бала видео с тиктока с цветами присылать", – написал парень.



Бесцеремонная записка от парня Маши Поляковой / Скриншот с инстаграм-сторис

Позже Мария поделилась скриншотом переписки с Артуром. Выяснилось, что она посылала ему короткие видеоролики, которыми намекала на то, что хочет цветы. Да, Артур решил покончить с надоедливыми видео от Маши.

К слову, бойфренда страшной дочери Оли Поляковой зовут Артур, родился он во Львове, однако в 16 лет переехал учиться в Великобританию. Известно, что пара познакомилась в Лондоне, куда после начала войны переехали дочери Оли Поляковой.