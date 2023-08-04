Коля Серга откровенно ответил, кто из артистов его приятно или неприятно поразил во время полномасштабной войны. Раньше он поставил на место Алексея Арестовича из-за его заявлений.

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Артист отметил, что некоторые артисты приятно удивили своим поступкам и творчеству.

"Было очевидно, что Саша Ярмак – человек с мощной позицией, который возьмет оружие в руки и пойдет воевать и будет делать все для того, чтобы была победа", – объяснил Серга.

Кто разочаровал Колю Сергу

Музыкант неожиданно назвал Влада Яму "м*даком" и высказался о Потапе, который тоже отсиживался за границей.

Влад Яма… я никогда не следил за ним. То, что дурак… Нет, м*дак – это так… А Потап всегда был попсовым исполнителем, который всегда работал за деньги. Материально заточенный человек. И когда она материально заточена, ее можно испугать,

– высказался Коля.

Он отметил, что это было неприятно. По его мнению, Потап мог бы удивить, если бы остался и ушел в армию.

Серга также высказался и о Регине Тодоренко, которая продолжает молчать о войне в Украине. По его словам, Регина всегда была заточена на материальные ценности, потому сделала такой выбор.

Смотрите интервью с Колей Сергой: видео

К слову, на днях танцовщик Влад Яма, полтора года живущий в США, опубликовал новое сообщение и снова нарвался на хейт среди украинцев. В комментариях украинцы в очередной раз выразили возмущение его выезда за границу. Хореографа спросили, не стыдно ли ему за это. Интересно, что Яма не прошел мимо и ответил на комментарий, признался, что иногда ему стыдно.