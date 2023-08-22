Летом Винник впервые за полтора года войны вышел на связь с поклонниками и дал первое интервью. В нем он наконец озвучил имя жены и рассказал о своем пребывании в Германии.
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Горбунов признался, что он до полномасштабной войны сотрудничал с Олегом Винником. Именно продюсер пригласил певца в свой проект "Бешеная свадьба". Оказывается, Винник не сразу согласился на предложение, потому что боялся за свой имидж.
До этого мы сотрудничали. Он снимался у нас в "Бешеной свадьбе" и пел вместе с Алексеем. Такое у нас было рабочее сотрудничество. Хотя Олег с самого начала тяжело шел на контакт. Он не хотел сначала сниматься, переживал, как это повлияет на его имидж. А потом согласился и не жалел,
– поделился Юрий Горбунов.
Ведущий прокомментировал выезд певца в Германию. По его мнению, трудно сказать, примут ли украинцы Винника, который ни разу не возвращался домой.
"Возможно, "волчицы" все примут и скажут: "О, Олег вернулся, классно". Потому что когда его нет, будто и не о чем говорить... Вы же понимаете, что хейт и критика появляются тогда, когда ты что-то делаешь .Когда ты ничего не делаешь, то ничего нет. Мне кажется, даже если ты становишься на грабли, нужно все равно что-то делать", – высказался Горбунов.
Смотрите интервью с Юрием Горбуновым: видео
Что об Олеге Виннике говорят другие звезды
- Певец Иван Леньо назвал Олега Винника "молчаливым бараном". К тому же он призвал фанатов артиста не приходить на его концерты, если таковые когда-нибудь будут.
- Игорь Кондратюк также считает отсиживание Винника в Германии позорным поступком. "Если человек боится и бежит от войны, то это к психиатру, а не ко мне. Позорно ли это насчет ребят, которые в окопах? Да", - сказал продюсер.
- Даша Астафьева вспоминала об Олеге Виннике, который избрал молчание, а затем дал интервью из-за границы. По ее словам, слова певца – это просто мэм. Ее возмущает позиция людей, игнорирующих войну.
- Даже шеф-повар Евгений Клопотенко высказывался об Олеге Виннике. Он возмущен тем возмущен тем, что певец просто "плюнул на своих" и сбежал из Украины, но уверен, что Винник после победы вернется в Украину.