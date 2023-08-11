Напомним, что Винник уехал из Украины 26 февраля. Певец уже неоднократно заявлял, что в Германии он якобы лечится от редкого заболевания.
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Многие известные люди критикуют Винника за его поступок. Теперь о певце высказался и шеф-повар Евгений Клопотенко.
По его словам, никто не знает, что на самом деле с певцом. К тому же, Евгений возмущен тем, что Винник, который имел много всего, просто "плюнул на своих" и скрылся из Украины.
У тебя же была миллионная аудитория, тонны людей, на которых ты просто плюнул… Но хуже всего – он вернется, когда все закончится, и его снова будут слушать. И это меня больше всего раздражает. Это для меня боль,
– заявил Клопотенко.
Что об Олеге Виннике говорят другие артисты: главное
- Певец Иван Леньо назвал Олега Винника "молчаливым бараном". К тому же он призвал фанатов артиста не приходить на его концерты, если таковые когда-нибудь будут.
- Игорь Кондратюк также считает отсиживание Винника в Германии позорным поступком. "Если человек боится и бежит от войны, то это к психиатру, а не ко мне. Позорно ли это насчет ребят, которые в окопах? Да", - сказал продюсер.
- Юрий Горбунов рассказал, что поведение Винника его не разочаровало, но удивило, а MamaRika – "зашкваром года".
- Для лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина исчезновение артиста было "странным". Он предположил, что Винник не хочет прощаться с российским репертуаром или надеется на краткую память почитателей.