Лидер группы ONUKA Ната Жижченко ответила на вопрос, чем могли руководствоваться выехавшие из Украины звезды. Среди самых популярных в Украине – Олег Винник и Влад Яма.
Смотрите также Это действительно ужасно, – ONUKA рассказала о первом предложении сына, связанном с войной
ONUKA о выехавших звездах
Исполнительница не стала их осуждать или делать предположения, руководствуются ли они страхом или деньгами. Но заметила, что полномасштабная война расставила все точки над "i".
Я не знаю, что для себя решают другие люди. И не могу за них отвечать. Но я могу точно сказать, что война стала маркером. Она показала, какой ты человек,
– считает Ната Жижченко.
"И если с 2014 года было какое-то место для полемики, то после 24 февраля все изменилось. Потому что стало только так или нет. Уже все однозначно. Абсолютно. Даже для тех, кто не мог понять этого в 2014 году".
- Напомним, ONUKA также высказывалась о "переобувшихся" артистов, в частности о Светлане Лободе. Певица не считает себя судьей, но отмечает, что репутацию обнулить нельзя. Худшим поступком Ната назвала молчание.
- "Я не судья, чтобы говорить, можно ли прощать, или нет. Я думаю, что время все равно расставляет все по своим местам, и действительно та репутация, которая есть, она будет тянуться за тобой до конца, что бы ты ни делал. Но хуже всего — это просто молчать. И вообще притворяться, что ничего не происходит. Вот это прощать, мне кажется, точно нельзя".