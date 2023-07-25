Лидер группы ONUKA Ната Жижченко ответила на вопрос, чем могли руководствоваться выехавшие из Украины звезды. Среди самых популярных в Украине – Олег Винник и Влад Яма.

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ONUKA о выехавших звездах

Исполнительница не стала их осуждать или делать предположения, руководствуются ли они страхом или деньгами. Но заметила, что полномасштабная война расставила все точки над "i".

Я не знаю, что для себя решают другие люди. И не могу за них отвечать. Но я могу точно сказать, что война стала маркером. Она показала, какой ты человек,

– считает Ната Жижченко.

"И если с 2014 года было какое-то место для полемики, то после 24 февраля все изменилось. Потому что стало только так или нет. Уже все однозначно. Абсолютно. Даже для тех, кто не мог понять этого в 2014 году".