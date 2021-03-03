Телеведущая Маша Ефросинина всегда отличалась безупречным стилем. С приходом весны для новых появлений в кадре она выбирает яркие наряды. Звезда позировала в желтом платье и высоких сапогах из крокодиловой кожи.

Ведущая призналась, что обожает весну, ведь именно в это время года случаются важные события в ее жизни – день рождения мужа Тимура, близких и родных людей, получение статуса посла ООН, запуск бренда Mashsh, выход программы "Экзамен" и новые телепроекты. Легкое окрыленное настроение видно и в одежде знаменитости – теплые объемные худи она меняет на женственные платья.

Интересно Маша Ефросинина рассказала, как живется в Канаде ее 17-летней дочери

"С детства весна – мое самое любимое время года! Мне все пахнет свежестью и пробуждением, почему-то именно весной у меня ощущение новой жизни... Думаю, что весна просто чувствует мою любовь и сантиметры на талии, которые так уютно жили под худи зимой", – с юмором написала Маша Ефросинина.

Весенний образ Маши Ефросининой

Для новых съемок звезда выбрала легкое атласное платье желтого цвета с оригинальным принтом и длинными объемными рукавами. Наряд длины миди с плиссированным низом она не стала довершать поясом. Поэтому яркое платье свободного кроя не подчеркнуло тонкую талию ведущей, однако позволило продемонстрировать женственный силуэт. Платье Маша Ефросинина соединила с высокими рыжими сапогами на каблуках из крокодиловой кожи.

Волосы знаменитость собрала в высокий пучок, элегантно уложив челку, а стилисты позаботились о безупречном макияже с широкими черными стрелками и нежно-розовой помадой. Маша Ефросинина не стала перегружать образ массивными аксессуарами, выбрав лаконичные золотые серьги и цепочку на шею.



Маша Ефросинина / Фото Instagram / @mashaefrosinina



Маша Ефросинина / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Образы Маши Ефросининой: