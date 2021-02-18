Для студийной съемки ведущая Маша Ефросинина подобрала обольстительный образ. Она появилась в кадре в черном топе с обнаженными плечами и с золотистым орнаментом. Эффектный look ведущая довершила макияжем с красной помадой.

Прошло уже несколько лет, как Маша Ефросинина отказалась от телекарьеры и развивает собственный проект на ютубе. Однако любовь к камерам у ведущей осталась. Она показала поклонникам, как работает под прицелом фотографа и покорила сеть роскошным образом.

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Обольстительный образ Маши Ефросининой

Для съемки звезда подобрала наряд от украинского бренда Boy, который известен вышивкой с этническими узорами. Так она позировала в черном топе с обнаженными плечами и объемными рукавами, расшитыми золотистым орнаментом. Топ идеально подчеркнул стройную фигуру ведущей, акцентируя на хрупкой талии.

Маша Ефросинина поразила не только соблазнительным look, но и эффектным макияжем. Она накрасила губы насыщенной красной помадой, подняла глаза и подобрала нежные тени карамельного цвета. Волосы знаменитость собрала в тугой высокий пучок, оставив пряди впереди. Она работала на камеру под хит Love Tonight группы Shouse, подпевала и искренне наслаждалась процессом.

Образы Маши Ефросининой