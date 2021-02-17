Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз поделилась фотографиями со съемок. Знаменитость предстала перед камерой в молочной юбке и коричневой рубашке.

Маша Ефросинина обнародовала фото со съемок очередного интервью своего проекта "Экзамен". Она выбрала изысканное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

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Стильный образ Маши Ефросининой

Телеведущая появилась перед камерой в молочном платье длины миди, которое имело соблазнительный разрез до бедра. Также она надела коричневую oversize рубашку, которую завязала на узел на талии. Звезда дополнила образ колготками в сетку и длинными коричневыми сапогами из кожи крокодила на каблуках.

Стильный look Ефросинина довершила лаконичной цепочкой на шее. Волосы она собрала в пучок сверху, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и матовой помадой нюдового цвета на губах.



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото с инстаграма Маши Ефросининой



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото с инстаграма Маши Ефросининой