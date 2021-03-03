Телеведуча Маша Єфросиніна завжди вирізнялась бездоганним стилем. З приходом весни для нових появ у кадрі вона обирає все яскравіші вбрання. Зірка позувала в жовтій сукні та високих чоботах з крокодилячої шкіри.

Ведуча зізналась, що обожнює весну, адже саме в цю пору року трапляються найважливіші події в її житті – день народження чоловіка Тимура, близьких і рідних людей, отримання статусу посла ООН, запуск бренду Mashsh, вихід програми "Екзамен" та нові телепроєкти. Легкий окрилений настрій помітний і в одязі знаменитості – теплі об'ємні худі вона змінює на жіночні сукні.

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"З дитинства весна – моя найулюбленіша пору року! Мені все пахне свіжістю і пробудженням, чомусь саме навесні у мене відчуття нового життя... Думаю, що весна просто відчуває мою любов і сантиметри на талії, які так затишно жили під худі взимку", – з гумором написала Маша Єфросиніна.

Весняний образ Маші Єфросиніної

Для нових зйомок зірка обрала легку атласну сукню жовтого кольору з оригінальним принтом і довгими об'ємними рукавами. Вбрання довжини міді з плісированим низом вона не стала довершувати поясом. Тому яскрава сукня вільного крою не підкреслила тендітну талію ведучої, однак дозволила продемонструвати жіночний силует. Її Маша Єфросиніна поєднала з високими рудими чоботах на підборах з крокодилячої шкіри.

Волосся знаменитість зібрала у високий пучок, елегантно вклавши чубчик, а стилісти подбали про бездоганний макіяж з широкими чорними стрілками та ніжно-рожевою помадою. Маша Єфросиніна не стала обтяжувати образ масивними аксесуарами, обравши лаконічні золоті сережки і ланцюжок на шию.



Маша Єфросиніна / Фото Instagram / @mashaefrosinina



Маша Єфросиніна / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Образи Маші Єфросиніної: