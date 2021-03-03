Маша Єфросиніна захопила весняним образом у жовтій сукні та шкіряних чоботах
Телеведуча Маша Єфросиніна завжди вирізнялась бездоганним стилем. З приходом весни для нових появ у кадрі вона обирає все яскравіші вбрання. Зірка позувала в жовтій сукні та високих чоботах з крокодилячої шкіри.
Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Ведуча зізналась, що обожнює весну, адже саме в цю пору року трапляються найважливіші події в її житті – день народження чоловіка Тимура, близьких і рідних людей, отримання статусу посла ООН, запуск бренду Mashsh, вихід програми "Екзамен" та нові телепроєкти. Легкий окрилений настрій помітний і в одязі знаменитості – теплі об'ємні худі вона змінює на жіночні сукні.
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"З дитинства весна – моя найулюбленіша пору року! Мені все пахне свіжістю і пробудженням, чомусь саме навесні у мене відчуття нового життя... Думаю, що весна просто відчуває мою любов і сантиметри на талії, які так затишно жили під худі взимку", – з гумором написала Маша Єфросиніна.
Весняний образ Маші Єфросиніної
Для нових зйомок зірка обрала легку атласну сукню жовтого кольору з оригінальним принтом і довгими об'ємними рукавами. Вбрання довжини міді з плісированим низом вона не стала довершувати поясом. Тому яскрава сукня вільного крою не підкреслила тендітну талію ведучої, однак дозволила продемонструвати жіночний силует. Її Маша Єфросиніна поєднала з високими рудими чоботах на підборах з крокодилячої шкіри.
Волосся знаменитість зібрала у високий пучок, елегантно вклавши чубчик, а стилісти подбали про бездоганний макіяж з широкими чорними стрілками та ніжно-рожевою помадою. Маша Єфросиніна не стала обтяжувати образ масивними аксесуарами, обравши лаконічні золоті сережки і ланцюжок на шию.
Маша Єфросиніна / Фото Instagram / @mashaefrosinina
Маша Єфросиніна / Фото Instagram / @mashaefrosinina
Образи Маші Єфросиніної:
- зірка позувала у широких джинсах та обтислій блузі;
- перед камерою вона красувалась у топі з оголеними плечима;
- ведуча знімалась у молочній спідниці та коричневій сорочці.
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