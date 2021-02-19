Маша Ефросинина показала стильный образ в широких джинсах и обтягивающей блузке: фото
Ведущая Маша Ефросинина чуть ли не ежедневно демонстрирует стильные образы, покоряя публику безупречным вкусом. Для нового выхода она выбрала широкие светлые джинсы и блузку пудрового цвета.
Источник:инстаграм Маши Ефросининой
Несмотря на то, что Маша Ефросинина является основательницей бренда комфортного домашней одежды для публичных выходов она подбирает трендовые и не всегда удобные наряды. Однако в любом новом образе ведущая выглядит потрясающе.
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Образ Маши Ефросининой
Звезда надела легкую обтягивающих блузку пудрового цвета с V-образным декольте, которую соединила со светлыми широкими джинсами с высокой талией. Look она довершила лоферы серебряного цвета с острыми носками и длинными серебряными серьгами. Маша Ефросинина сделала насыщенный вечерний макияж с акцентом на глаза, а волосы и челку уложила ровно.
Ведущая позировала в комнате с экстравагантным интерьером – бархатными шторами насыщенного красного цвета и розовым ковром. Она сидела на кресле с дерзким леопардовым принтом, а в заметке прокомментировала социальную сеть Clubhouse, которая быстро набирает обороты.
"Ну вот кто-нибудь из вас мог предположить, что слово "комната" буквально за считанные дни способно приобрести совершенно новое значение?" – поинтересовалась Маша Ефросинина.
Образы Маши Ефросининой:
- ведущая продемонстрировала стильный look в юбке и рубашке;
- звезда надевала комфортные наряды – теплый свитер с разноцветными вставками и широкие брюки лилового цвета
- платье для проведения Евровидения-2005 ей пошил Сергей Ермаков.
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