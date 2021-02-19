Ведущая Маша Ефросинина чуть ли не ежедневно демонстрирует стильные образы, покоряя публику безупречным вкусом. Для нового выхода она выбрала широкие светлые джинсы и блузку пудрового цвета.

Несмотря на то, что Маша Ефросинина является основательницей бренда комфортного домашней одежды для публичных выходов она подбирает трендовые и не всегда удобные наряды. Однако в любом новом образе ведущая выглядит потрясающе.

К теме Маша Ефросинина позировала в топе с обнаженными плечами: видео в обольстительном образе

Образ Маши Ефросининой

Звезда надела легкую обтягивающих блузку пудрового цвета с V-образным декольте, которую соединила со светлыми широкими джинсами с высокой талией. Look она довершила лоферы серебряного цвета с острыми носками и длинными серебряными серьгами. Маша Ефросинина сделала насыщенный вечерний макияж с акцентом на глаза, а волосы и челку уложила ровно.

Ведущая позировала в комнате с экстравагантным интерьером – бархатными шторами насыщенного красного цвета и розовым ковром. Она сидела на кресле с дерзким леопардовым принтом, а в заметке прокомментировала социальную сеть Clubhouse, которая быстро набирает обороты.

"Ну вот кто-нибудь из вас мог предположить, что слово "комната" буквально за считанные дни способно приобрести совершенно новое значение?" – поинтересовалась Маша Ефросинина.

Образы Маши Ефросининой: