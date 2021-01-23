Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась новым фото с поклонниками. На нем она продемонстрировала комфортный и оригинальный образ.

Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина часто делится с поклонниками новыми фотографиями и кадрами из жизни. На днях она опубликовала фото на личной странице в инстаграме.

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Образ Маши Ефросининой

Телеведущая позировала в собственном офисе, где она разрабатывает идеи для своего бренда одежды Mashsh Wear. Она вернулась к работе после зимнего отдыха, поэтому дальше работает над коллекциями одежды.

Для работы в офисе Маша Ефросинина выбрала необычный образ, ведь это не был классический костюм или платье. Звезда выбрала удобный и комфортный для себя наряд. Она позировала в теплом синем свитере с разноцветными вставками и широкими штанами лилового цвета. Также Маша надела яркую синюю шубу и бордовые замшевые сапоги на каблуке.

Черные волосы телеведущая завязала в низкий пучок, а косметикой почти не пользовалась, поэтому похвасталась натуральной красотой.



Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой