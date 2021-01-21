Украинский модельер Сергей Ермаков умер 20 января во возрасте 48 лет. Мужчина создал немало роскошных образов, которые носили первые звезды Украины. Один из таких решила вспомнить украинская телеведущая Маша Ефросинина.

Телеведущая Маша Ефросинина имела честь надеть платье авторства Ермакова на сцене Евровидения-2005, которое проходило в Украине. За год до этого певица Руслана победила на международном конкурсе с "Дикими танцами" и привезла событие в Украину.

К слову Умер известный дизайнер Сергей Ермаков

Тогда Маша Ефросинина была одета в очаровательное серебристое платье в форме "рыбки" с тысячами камней, которые сияли под прожекторами света. Вспоминая образ, Маша призналась, что он был сшит всего за две недели, и на это была своя причина.



Маша Ефросинина на Евровидении-2005 / Фото из соцсетей

Ее меньше чем за месяц выбрали ведущей мероприятия, а она совсем не знала, что должна надеть. На нее должны были смотреть 150 миллионов людей, поскольку это было 50-е, юбилейное Евровидение, а понятие социальных сетей, платьев на прокат и прочих благ современного мира тогда еще не было доступно.

"В одном-единственном магазине Киева с вечерними платьями мне сказали, что дадут мне "дольчегабану с валентино", но только если я предоставлю билеты им на весь партер! На весь, понимаете, партер! То есть люди со всего мира летят в Киев, а мест им не будет, потому что там сидят все работники дороговалютного магазина и их родня за Машино платье...", – поделилась ведущая.

И тут она решила обратиться к своему другу – дизайнеру Сергею Ермакову, чтобы тот всего за 2 недели создал платье, которое бы поразило весь мир. На что он лаконично ответил: "Будешь сиять!".

Вы видите сейчас это платье! На нем более 20 тысяч камней. Я худела на нервах так стремительно, что швеи Сергея ушивали мне его в гримерке "Дворца Спорта" ... Сергей называл его "Русалка"... И о нем написала вся мировая пресса... Я сияла, как обещал дизайнер, и еще год после получала восторженные отзывы людей ,

– с грустью рассказала Маша Ефросинина.

Женщина не может поверить в смерть украинского дизайнера, поэтому своей публикацией решила отдать дань ему, чтобы все знали о его невероятном таланте.