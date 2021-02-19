Ведуча Маша Єфросиніна ледь не щодня демонструє стильні образи, підкорюючи публіку бездоганним смаком. Для нового виходу вона обрала широкі світлі джинси та блузку пудрового кольору.

Попри те, що Маша Єфросиніна є засновницею бренду комфортного домашнього одягу, для публічних появ вона підбирає трендові й не завжди зручні вбрання. Однак у кожному новому образі ведуча виглядає приголомшливо.

До теми Маша Єфросиніна позувала в топі з оголеними плечима: відео у звабливому образі

Образ Маші Єфросиніної

Зірка одягла легку обтислу блузу пудрового кольору з V-подібним декольте, яку поєднала зі світлими широкими джинсами з високою таліє. Look вона довершила лоферами срібного кольору з гострими носками та довгими срібними сережками. Маша Єфросиніна зробила насичений вечірній макіяж з акцентом на очі, а волосся і чубчик вклала рівно.

Ведуча позувала в кімнаті з екстравагантним інтер'єром – оксамитовими шторами насиченого червоного кольору та рожевим килимом. Вона сиділа на кріслі з зухвалим леопардовим принтом, а в дописі прокоментувала соціальну мережу Clubhouse, яка швидко набирає обертів.

"Ну ось хто-небудь з вас міг припустити, що слово "кімната" буквально за лічені дні здатне набути абсолютно нове значення?" – поцікавилася Маша Єфросиніна.

Образи Маші Єфросиніної: