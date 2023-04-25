Заценил даже Дурнев: Маша Ефросинина появилась в серебристом костюме за 7 тысяч гривен

Если раньше Маша Ефросинина носила Gucci, Prada и другие элитные дома мод, то сейчас предпочитает украинские бренды. Ее новый look оценил даже Алексей Дурнев.

Маша Ефросинина всегда тщательно подбирает наряды для публичных выходов. Ее даже называли "звездой, которая не надевает платье два раза". Сейчас ее гардероб – это в основном одежда от украинских дизайнеров.

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Образ Маши Ефросининой, который заценил Дурнев

Знаменитость показалась в трендовом серебристом костюме от бренда Le Charmie. На ней широкие кожаные брюки с высокой талией за 3100 гривен и жакет с накладными карманами за 4200 гривен. Сейчас костюм на акции и стоит менее 7 тысяч. Его Ефросинина дополнила чудесным боди, черными туфлями на каблуке и лаконичной золотой подвеской.

Почему-то сейчас особое удовольствие – носить украинскую одежду,

– подписала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина в костюме за 7 тысяч гривен / Фото из инстаграма ведущей

Маша Ефросинина в костюме за 7 тысяч гривен / Фото из инстаграма ведущей

Кстати, образ Маши Ефросининой неоднозначно прокомментировал ютубер Алексей Дурнев, который ранее называл ее "суперзвездой из прошлого". Она тогда расценила это как публичное унижение и упрекала, что "это как-то низко, не по-мужски, не по-пацански", но во время войны звезды примирились.

"Тебе гораздо лучше в этом, чем в том, что ты носишь обычно", – написал Алексей Дурнев. Ефросинина ничего не ответила и комментарий не лайкнула.

Скриншот из инстаграма Маши Ефросининой