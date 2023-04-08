Телеведущая вспомнила, как ее во время беременности пригласили на утреннее шоу. Там ее объявили как "светскую львицу, которая не одевает дважды одно платье".

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Маша Ефросинина о том, как сообщение изменило ее жизнь

После выпуска Маша Ефросинина перечитывала комментарии и сообщения с комплиментами. Как однажды наткнулась на некомплиментарное сообщение в фейсбуке.

"И у меня на телефоне приходит такое, ну, сообщение в Фейсбуке: "Вас заметили в сообщении". А это уже началась война, 2014 год, Крым аннексирован, это уже июнь 14-го года, уже на Донбассе началось, и какая-то девушка пишет сообщение: "Сегодня включаю утром "Сніданок", а там эта звезда, Ефросинина сидит, которая, извините, до сих пор не надевает одно и то же платье два раза. А мы, кстати, детей перевозим сейчас из Донбасса в поездах, где просто в пижамах и памперсах забрасывали в поезда"... Это был впервые такой момент в моей жизни, когда я почувствовала, что что-то в воздухе изменилось", – рассказала ведущая.

Укоризненное сообщение досадило Ефросининой, поэтому она решила позвонить его автору. Ведущая хотела напомнить, что делает много благотворительных дел, но спросила, чем она могла бы помочь.

"Могла бы. У тебя 50 тысяч подписчиков на фейсбуке. Начинайте писать сообщения, что нужна помощь, гуманитарка, лекарства, памперсы". "Да, конечно, но я не умею просить через фейсбук, как это, я буду просить?". Она говорит – да, вы должны просить,

– поделилась Маша.

После этого звонка Ефросинина начала 7-летнее сотрудничество с благотворительным фондом "Твоя Опора". А потом основала свой благотворительный фонд.

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