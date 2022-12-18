Алексей Дурнев говорит, что не специально "попустил" Машу Ефросинину в своем инстаграме. Он якобы просто точно подметил, что ведущая, которая на телевидении более 20 лет, пытается вернуться на олимп.

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Дурнев снова "подколол" Ефросинину

У меня не было конкретной цели работать по Маше. У меня есть такая суперспособность, очень точно что-то подметить. Она сама запомнила это изречение, повторяла его несколько раз: "Ну да, я же суперзвезда из прошлого". Сама понимает это,

– с улыбкой заявил Дурнев.

Напомним, на вопрос подписчиков "Пойдете на интервью к Маше Ефросининой" блогер ответил: "Скорее всего, что нет. Маша не может понять – она суперзвезда из прошлого или интервьюер". Ведущая не обошла эту "подколку" вниманием – указала, что Дурнев ведет себя "не по-мужски, не по-пацански".

"Я сутки пытаюсь понять, зачем так унижать. Это как-то низко, Леша", – сказала Маша Ефросинина в инстаграм-сторис.

Кстати, она не единственная звезда, обиженная на острые шутки Дурнева. Леся Никитюк эмоционально реагировала на слова блогера, что девушки выше 180 сантиметров могут "работать только на железной дороге". По мнению ведущей, Алексей "перешел все границы".