Свой отказ Алексей Дурнев обнародовал в инстаграм-сторис, когда его спросили, придет ли он на встречу с Ефросининой.

К слову Маша Ефросинина попала в скандал: почему на звезду свалился шквал критики

– "Пойдете на интервью к Маше Ефросининой?"

– "Скорее всего, что нет. Маша не может понять – она суперзвезда из прошлого или интервьюер", – ответил Дурнев.

Реакция Маши Ефросининой

Впоследствии телеведущая получила от своих подписчиков ответ Алексея и записала несколько собственных видео, где высказалась касательно ситуации. Женщина возмутилась поступком Дурнева и не понимает его мотивов, поскольку еще раньше он соглашался прийти на разговор.

"Правда, я никогда не скрывала, что очень хочу взять у вас интервью, потому что вы для меня крайне интересный человек. Вы своим примером показываете, что никогда не поздно начать все с нуля, что человек может трансформироваться, что каждый имеет право выражаться так, как он хочет, и достигать в этом успеха. И тут вдруг, когда вы присылаете нам свои голосовые и соглашаетесь прийти осенью на интервью, выкладываете вот такой ответ и оскорбляете меня, реально обижаете", – отреагировала звезда.

Она заявила, что Алексей сделал "не по-мужски" и сознательно выбрал из потока вопросов подписчиков именно тот, где хотел публично унизить ее в сети.

Если я вас так сильно раздражаю... Если вы позволяете себе вот так о женщине высказываться, тогда просто не приходите. Я сутки пытаюсь понять, зачем так унижать. Это как-то низко, Леша. Обидно, не по-мужски, не по-пацански. Честно я вам скажу,

– подытожила Борисенко.

Маша Ефросинина возмутилась заявлением Дурнева: видео

Пока что Алексей Дурнев не ответил на реакцию Ефросининой в своем инстаграме.