Маша Ефросинина всегда тщательно подбирает наряды для публичных выходов. Ее даже называли "звездой, которая не надевает платье два раза". Сейчас ее гардероб – это в основном одежда от украинских дизайнеров.
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Образ Маши Ефросининой, который заценил Дурнев
Знаменитость показалась в трендовом серебристом костюме от бренда Le Charmie. На ней широкие кожаные брюки с высокой талией за 3100 гривен и жакет с накладными карманами за 4200 гривен. Сейчас костюм на акции и стоит менее 7 тысяч. Его Ефросинина дополнила чудесным боди, черными туфлями на каблуке и лаконичной золотой подвеской.
Почему-то сейчас особое удовольствие – носить украинскую одежду,
– подписала Маша Ефросинина.
Маша Ефросинина в костюме за 7 тысяч гривен / Фото из инстаграма ведущей
Маша Ефросинина в костюме за 7 тысяч гривен / Фото из инстаграма ведущей
Кстати, образ Маши Ефросининой неоднозначно прокомментировал ютубер Алексей Дурнев, который ранее называл ее "суперзвездой из прошлого". Она тогда расценила это как публичное унижение и упрекала, что "это как-то низко, не по-мужски, не по-пацански", но во время войны звезды примирились.
"Тебе гораздо лучше в этом, чем в том, что ты носишь обычно", – написал Алексей Дурнев. Ефросинина ничего не ответила и комментарий не лайкнула.
Скриншот из инстаграма Маши Ефросининой
- Напомним, недавно Маша Ефросинина демонстрировала образ в бежевом костюме за 17 тысяч гривен. В нем она ходила на интервью к подруге Елене Кравец, и он тоже от украинского бренда.