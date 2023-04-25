Маша Єфросиніна завжди ретельно підбирає вбрання для публічних виходів. Її навіть називали "зіркою, яка не надягає сукню два рази". Зараз її гардероб – це здебільшого одяг від українських дизайнерів.

Читайте також Єфросиніна зізналася, як витримує розлуку з чоловіком-військовим: "У мене психологічна контузія"

Образ Маші Єфросиніної, який зацінив Дурнєв

Знаменитість показалась у трендовому сріблястому костюмі від бренду Le Charmie. На ній широкі шкіряні штани з високою талією за 3 100 гривень і жакет з накладними кишенями за 4 200 гривень. Зараз костюм на акції та коштує менш як 7 тисяч. Його Єфросиніна доповнила нюдовим боді, чорними туфлями на підборах і лаконічною золотою підвіскою.

Чомусь зараз особливе задоволення – носити український одяг,

– підписала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна в костюмі за 7 тисяч гривень / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна в костюмі за 7 тисяч гривень / Фото з інстаграму ведучої

До речі, образ Маші Єфросиніної неоднозначно прокоментував ютубер Олексій Дурнєв, який раніше називав її "суперзіркою з минулого". Вона тоді розцінила це як публічне приниження й дорікала, що "це якось низько, не по-чоловічому, не по-пацанськи", але під час війни зірки примирилися.

"Тобі набагато краще в цьому ніж у тому, що ти носиш зазвичай", – написав Олексій Дурнєв. Єфросиніна нічого не відповіла й коментар не лайкнула.

Скриншот з інстаграму Маші Єфросиніної