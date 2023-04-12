Маша Ефросинина хоть и любит именитые дома мод, но часто поддерживает украинские бренды и выглядит в них не менее эффектно и дорого.

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Образ Маши Ефросининой

На шоу "Тихий вечер с Еленой Кравец" Маша Ефросинина выбрала бежевый костюм от монобренда жакетов и костюмов L'Eskizzo. Его стоимость 429 евро – 17,4 тысячи гривен. Это удлиненный слегка приталенный блейзер с "мужскими" акцентами – подчеркнутыми плечами, прорезными передними карманами, а также застежкой на одну пуговицу. В то время как штаны прямые, с высокой талией и карманами.

Эту модель из тонкой итальянской шерсти Ефросинина соединила с шелковой рубашкой черного цвета, бордовыми туфлями-лодочками из кожи и золотыми украшениями – серьгами-кольцами и лаконичной подвеской.

Безумный день, но наконец удалось прийти к моему котику Елене Кравец на ее "Тихий вечер",

– прокомментировала Маша Ефросинина в сторис.

В комментариях ее образ оценили блогерша-миллионница Даша Квиткова, интервьюер Рамина Эсхакзай, а автор хита Ukrainian Girl Люся Кава поблагодарила за выбор трека: "Спасибо, что выбрали мою песню".

Скриншот из инстаграма Маши Ефросининой

Кстати, Маша Ефросинина давно и тепло дружит с Еленой Кравец. В начале войны юмористка даже была ее психологом. Именно она уговорила ведущую выехать за границу с детьми, объясняла: "Ты вернешь себе жизнь потом, но ты никогда не вернешь себе детей. Дети не должны оставаться без будущего или с мамой, которая сойдет с ума".