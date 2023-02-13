Второй раз вернется на сцену: назвали певца, который представит Италию на Евровидении 2023

В Италии прошел местный отбор на Евровидение-2023. Страну представит известный певец Марко Менгони, который 10 лет назад выступал на сцене песенного конкурса. На этот раз он споет песню Due vite.

Артист Марко Менгони сумел одержать победу среди 28 претендентов на музыкальном фестивале Сан-Ремо за право представлять Италию на конкурсе. Он уже подтвердил свое участие в Евровидении-2023.

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Менгони вместе выбирали жюри, пресса и зрители. Певец в конкурсе исполнил песню Due vite, с которой и поедет на Евровидение. Интересно, что композиция так очаровала итальянцев, что за нее артисту вручили трофей.

Напомним, что ровно 10 лет назад в 2013 году Марко Менгони представлял свою страну на Евровидении с песней L'Essenziale. Тогда он занял в конкурсе 7-е место.

Артист Марк Менгони родился и вырос в Италии. С началом карьеры в 2009 году, когда он выиграл в 3 сезоне итальянского X-Factor, быстро стал популярным. И теперь певец во второй раз представит Италию на Евровидении.

Марко Менгони спел песню Due vite, с которой поедет на Евровидение: видео

Что известно о Евровидении-2023

В конкурсе примут участие 37 стран. Их представители выступят в двух полуфиналах и финале, которые проведут 9, 11 и 13 мая 2023 года.

Евровидение пройдет на Ливерпульской арене, которую называют M&S Bank Arena. Она находится в центре города и может вместить около 11 тысяч зрителей. В сети уже показали, как будет выглядеть сцена Евровидение-2023.

Лозунг нынешнего конкурса – United by music – "Объединенные музыкой". В то время как логотип – красочный эффект электрокардиограммы, создающий цепочку сердец. Они в разных цветах – это желтый, синий и фиолетовый с розовым.

Украина будет представлять группу TVORCHI с песней Heart Of Steel в финале, 13 мая. Порядок выступлений можно просмотреть по ссылке.

Италия принимала участие в Евровидении 47 раз. Из них три оказались победными – в 1964, 1990 и 2021 годах. Худший результат был в 1966 году – тогда итальянцы оказались на последнем месте.