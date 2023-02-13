Артист Марко Менгони сумел одержать победу среди 28 претендентов на музыкальном фестивале Сан-Ремо за право представлять Италию на конкурсе. Он уже подтвердил свое участие в Евровидении-2023.
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Менгони вместе выбирали жюри, пресса и зрители. Певец в конкурсе исполнил песню Due vite, с которой и поедет на Евровидение. Интересно, что композиция так очаровала итальянцев, что за нее артисту вручили трофей.
Напомним, что ровно 10 лет назад в 2013 году Марко Менгони представлял свою страну на Евровидении с песней L'Essenziale. Тогда он занял в конкурсе 7-е место.
Артист Марк Менгони родился и вырос в Италии. С началом карьеры в 2009 году, когда он выиграл в 3 сезоне итальянского X-Factor, быстро стал популярным. И теперь певец во второй раз представит Италию на Евровидении.
Марко Менгони спел песню Due vite, с которой поедет на Евровидение: видео
Что известно о Евровидении-2023
- В конкурсе примут участие 37 стран. Их представители выступят в двух полуфиналах и финале, которые проведут 9, 11 и 13 мая 2023 года.
- Евровидение пройдет на Ливерпульской арене, которую называют M&S Bank Arena. Она находится в центре города и может вместить около 11 тысяч зрителей. В сети уже показали, как будет выглядеть сцена Евровидение-2023.
- Лозунг нынешнего конкурса – United by music – "Объединенные музыкой". В то время как логотип – красочный эффект электрокардиограммы, создающий цепочку сердец. Они в разных цветах – это желтый, синий и фиолетовый с розовым.
- Украина будет представлять группу TVORCHI с песней Heart Of Steel в финале, 13 мая. Порядок выступлений можно просмотреть по ссылке.