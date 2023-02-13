Артист Марко Менгони сумел одержать победу среди 28 претендентов на музыкальном фестивале Сан-Ремо за право представлять Италию на конкурсе. Он уже подтвердил свое участие в Евровидении-2023.

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Менгони вместе выбирали жюри, пресса и зрители. Певец в конкурсе исполнил песню Due vite, с которой и поедет на Евровидение. Интересно, что композиция так очаровала итальянцев, что за нее артисту вручили трофей.

Напомним, что ровно 10 лет назад в 2013 году Марко Менгони представлял свою страну на Евровидении с песней L'Essenziale. Тогда он занял в конкурсе 7-е место.

Артист Марк Менгони родился и вырос в Италии. С началом карьеры в 2009 году, когда он выиграл в 3 сезоне итальянского X-Factor, быстро стал популярным. И теперь певец во второй раз представит Италию на Евровидении.

Марко Менгони спел песню Due vite, с которой поедет на Евровидение: видео



Справка! Италия принимала участие в Евровидении 47 раз. Из них три оказались победными – в 1964, 1990 и 2021 годах. Худший результат был в 1966 году – тогда итальянцы оказались на последнем месте.

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