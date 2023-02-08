В Чехии на днях состоялся Национальный отбор, на котором победила группа VESNA, еще до победы возмутил сеть. В его составе есть россиянка Олеся Очеповская.

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VESNA представит Чехию на Евровидении-2023

Чешская группа будет выступать на Евровидении в Ливерпуле с песней My sister's crown – "Корона моей сестры". Эта песня будет звучать на нескольких языках – английском, чешском, болгарском, а припев – на украинском.

Мы решили сделать художественный выбор, чтобы воздать должное нашей родной сестре – Украине. Поэтому припев песни поется на украинском языке. Поскольку Украина сейчас переживает очень сложные времена, мы хотели выразить нашу откровенную поддержку Украине в эти трудные времена.

– говорили девушки неделю назад о конкурсном треке.

VESNA – My sister's crown: смотрите видео онлайн

Украинцы по-разному реагируют на победу группы, в состав которой входит россиянка. Одни поздравляют его с победой:

"Украинцы голосовали за вас и мы так радуемся за вас. Вы заслужили победу! Спасибо за эту песню с сильным посланием, и благодарим за поддержку Украины. Мы с нетерпением ждем вашего выступления в Ливерпуле";

"Мои поздравления";

"Песнь топовая";

"Ура, классная песня";

Другие же осуждают: "Песня о России. Об Украине там только речь. Но украинцы благодарят. За что благодарите, друзья? За песню о России на Евровидении? Типа, какие они бедненькие, как их зашеймили?".

Что не так с песней группы VESNA

Клип и песня чешского коллектива вызвала бурные обсуждения в сети из-за неоднозначности месседжа, который пытались донести музыканты. К примеру, в песне говорится о "сестринстве" между славянскими народами.

"Сестринство всегда было важным для нас. Поскольку мы разделяем узы сострадания, солидарности и поддержки, которые мы хотим распространить на остальной мир, мы твердо верим, что женщины имеют естественную потребность как в любви, так и в безопасности. Сестринство нашей группы объединяет нас, несмотря на все наши отличия", – объясняли участницы группы.

Эта идея сестричества прослеживается в клипе, где в разных образах (тоже понравившихся не всем) девушки изображают представительниц разных стран – украинка, россиянка, словачка, болгарка и чешки. Ролик изображает сказку о "славянской традиции", где, скорее всего, эти народы повздорили. Также там присутствуют мужчины, вероятно изображающие диктатуру в России. Однако мы знаем, что между Россией и Украиной не конфликт, а война и геноцид в результате жестокого нападения, а в этом виновата не только деспотическая власть. В то время как слова о "сестринстве" издалека напоминают басню о "братских народах", хорошо продвигаемую российской пропагандой.

Участница группы из России Олеся Очеповская живет в Чехии и имеет чешское гражданство, а сейчас поддерживает Украину. Но многие все равно не поддерживают идею допускать россиянку к международному конкурсу. Таким образом, песня от чешской группы до сих пор является темой для обсуждений и споров.