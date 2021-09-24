MamaRika и Сергей Середа рассекретили имя новорожденного сына

Украинская певица MamaRika и ее муж Сергей Середа рассекретили имя сына спустя почти 2 месяца после его появления на свет. Они впервые рассказали, что мальчика зовут – Давид.

Известная украинская певица MamaRika и ее муж Сергей Середа остановились на имени Давид, когда выбирали, как будут звать их сына. 2 сентября малышу исполнился один месяц.

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Супруги рассказали, что очень придирчиво относились к выбору имени для сына. Имя Давид было первым, которое понравилось обоим новоиспеченным родителям. Также Сергей Середа поделился, каким был одним из критериев.

Важно было, чтобы имя звучало на других языках,

– поделился Сергей.



MamaRika и Сергей Середа рассекретили имя сына Славе Демину / Скриншот с видео

Муж MamaRika также рассказал, что не представал перед большими трудностями по воспитанию маленького сына. В 12 лет он ухаживал за младшим братом, а потому имеет опыт.

Сергей Середа признался, что лишь через несколько лет станет известно, хороший ли он отец. Однако ночью он не надевает беруши, как Виктор Павлик, который вынужден так делать из-за концертов, а ухаживает за сыном и укладывает спать по ночам. Юморист подчеркнул, что его первенец – "любовь всей жизни".

Интервью MamaRika: смотрите видео онлайн

Отцовство MamaRika и Сергея Середы