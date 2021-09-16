32-летняя MamaRika призналась, что не достигла бы такого потрясающего результата, если бы не посвящала себе каждое утро. Свои бьюти-процедуры она показала почти полумиллионной аудитории.

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Как MamaRika вернулась в форму после родов

Так, свое утро артистка начинает с сухого массажа щеткой, работая над проблемными зонами до 10 минут, и наносит крем от растяжек. После контрастного душа MamaRika берется за массаж лица. Эффект от процедур она закрепляет бандажом.

Певица отметила, что без здорового питания она не достигла бы такого потрясающего результата. Несмотря на яростный аппетит во время грудного вскармливания она пытается есть только полезные продукты и пить много воды.

Я постоянно хочу жрать и думаю только о еде, но я поставила себе за правило – употреблять сладкое только в первой половине дня,

– поделилась MamaRika.

К тому же через полтора месяца после кесарева сечения врачи разрешили звезде заниматься спортом. Она планирует "налегать" на фитнес и йогу.

"Скоро буду врываться. В моем случае это фитнес и йога, со временем буду усиливать нагрузку", – рассказала артистка.



MamaRika в купальнике после родов / Фото из инстаграма певицы

Заметим, не только MamaRika быстро вернулась в форму после первых родов. Это удалось и жене "Холостяка" Макса Михайлюка – модели Даше Хлистун. Девушка, которой тоже делали кесарево сечение, активно занималась спортом, посещала массажи, не ела после 18:00 и исключила из рациона сладкое.