MamaRika рассказала о вечерних ритуалах, которых соблюдает с новорожденным сыном

Популярная украинская певица MamaRika всего лишь 2,5 недели назад стала мамой, но уже начала вечерние "ритуалы", которых придерживается с сыном. Перед сном звезда выходит с малышом на прогулку, купает его и создает уютную атмосферу в комнате.

Известная украинская артистка и новоиспеченная мамочка MamaRika часто недосыпает из-за ночных пробуждений первенца. Чтобы малыш крепко спал ночью, звезда придерживается определенных традиций перед тем, как уложить сына в постель.

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Вечерние ритуалы MamaRika

Исполнительница поделилась, что каждый день соблюдает вечерние ритуалы.

Сначала MamaRika вместе с сыном отправляется на прогулку, где малыш может подышать свежим и морским воздухом.

После прихода домой певица купает малютку, чтобы он хорошо спал.

Потом звездная мамочка проветривает комнату и увлажняет ее, чтобы малыш чувствовал себя комфортно.

MamaRika с мужем создают уют для первенца. Так его сон будет максимально крепким.

Артистка поделилась, что ее сын имеет две кроватки – на первом и втором этажах в доме. Так удобнее для обоих родителей. Поскольку семья проводит время "везде понемногу".



MamaRika о вечерних ритуалах / Фото из инстаграм-сториз

MamaRika впервые стала мамой