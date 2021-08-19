MamaRika рассказала о вечерних ритуалах, которых соблюдает с новорожденным сыном
Источник:инстаграм MamaRika
Популярная украинская певица MamaRika всего лишь 2,5 недели назад стала мамой, но уже начала вечерние "ритуалы", которых придерживается с сыном. Перед сном звезда выходит с малышом на прогулку, купает его и создает уютную атмосферу в комнате.
Известная украинская артистка и новоиспеченная мамочка MamaRika часто недосыпает из-за ночных пробуждений первенца. Чтобы малыш крепко спал ночью, звезда придерживается определенных традиций перед тем, как уложить сына в постель.
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Вечерние ритуалы MamaRika
Исполнительница поделилась, что каждый день соблюдает вечерние ритуалы.
- Сначала MamaRika вместе с сыном отправляется на прогулку, где малыш может подышать свежим и морским воздухом.
- После прихода домой певица купает малютку, чтобы он хорошо спал.
- Потом звездная мамочка проветривает комнату и увлажняет ее, чтобы малыш чувствовал себя комфортно.
- MamaRika с мужем создают уют для первенца. Так его сон будет максимально крепким.
Артистка поделилась, что ее сын имеет две кроватки – на первом и втором этажах в доме. Так удобнее для обоих родителей. Поскольку семья проводит время "везде понемногу".
MamaRika о вечерних ритуалах / Фото из инстаграм-сториз
MamaRika впервые стала мамой
- 2 августа у MamaRika и юмориста Сергея Середы родился первенец. Звездные родители сообщили, что стали родителями сына, однако его имя до сих пор держат в секрете. Не спешат они и показывать малютку – только недавно певица поделилась первым фото малыша, на котором видно его ножку.
- По словам исполнительницы, роды оказались непростыми. Врачи порекомендовали делать кесарево сечение, а звезда согласилась. Она волновалась за свое состояние, однако быстро восстановилась после операции.
- Через 4 дня после появления ребенка на свет супругов выписали из роддома. Семья не оставалась в Киеве, а вернулась в свой дом в Одессе.