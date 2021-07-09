Максим Михайлюк из "Холостяка" женился на Даше Хлыстун: видео
Источник:Инстаграм Даши Хлыстун
Герой 10 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк официально женился. Он заключил брак с моделью Дашей Хлыстун, которая родила ему дочь. Какой была свадебная церемония, узнавайте ниже.
Пилот Максим Михайлюк и Даша Хлыстун официально стали мужем и женой в четверг, 8 июля. Пара не устраивала пышную свадебную церемонию. Они тайно расписались в одном из киевских ЗАГСов.
К теме Тарас Цымбалюк женился: первое фото супругов
Возможно, их официальный брак так и остался бы тайной, если бы не ведущая Юлия, которая женила "Холостяка" с моделью. В своем инстаграм-профиле она опубликовала трогательные фото и видео с молодоженами.
Женили Холостяка. Не буду описывать атмосферу романтики церемонии, сюрпризы процесса,
– написала ведущая церемонии.
Она добавила, что Максим Михайлюк и Даша Хлыстун – "очень классная, нежная, красивая пара".
Макс Михайлюк с Дашей Хлыстун и ведущей / Фото из инстаграма Юлии
Для росписи молодые родители не подбирали официальные наряды. Даша Хлыстун появилась в ЗАГСе в милом белом платье длины мини. Широкий наряд с декольте и рукавами-фонариками она довершила нюдовыми босоножками со шнуровкой.
Невеста позировала с распущенными волосами и с легким макияжем. В то время как Максим Михайлюк надел белую футболку, джинсовые шорты и белые кроссовки.
Уже в статусе мужа он вручил любимой роскошный букет цветов. В важный момент рядом с ними была дочь Ариана, которой недавно исполнилось два месяца.
Новость дополняется...