Участник "Холостяка 10" Максим Михайлюк и модель Даша Хлистун долгое время не комментировали свой роман. Однако забеременев от пилота, девушка решилась поделиться, как завязался и развивался их роман.

Ранее известная украинская модель рассказывала, что с любимым познакомилась благодаря инстаграму – сначала подписала на профиль главного "Холостяка" страны, а впоследствии получила от него первое сообщение. Как выяснилось, знакомство пары произошло еще 20 мая прошлого года, вскоре после завершения съемок романтического проекта.

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Как "Холостяк" Макс Михайлюк закрутил роман с Дашей Хлистун

Модель поделилась, что Максим появился в ее жизни после завершения двухлетнего романа. На тот момент девушка полностью выгорела и была уверена, что не готова к новым отношениям. Однако судьба распорядилась по-другому – пилот написал ей комплимент, а она решилась на него ответить. По словам Даши Хлистун, она не устояла перед глазами "Холостяка".

20 мая, а это день когда он мне написал, наши планы о "холостяцкой" жизни были нарушены,

– поделилась модель.

Первое свидание пары состоялось через неделю после знакомства в интернете. Из родного Днепра девушка приехала в столицу. На вокзале в Киеве ее встретил Макс Михайлюк и пригласил на обед. Даша Хлистун вспомнила, что легко нашла общий язык с мужчиной, поэтому они виделись изо дня в день и узнавали друг друга ближе.

Впоследствии пилот посетил модель в Днепре, не выдержав разлуки в несколько дней. Вместе пара весело проводила время – много смеялась и обсуждала личное. Именно тогда Даша Хлистун поняла, что по уши влюблена в героя "Холостяка". Она первая призналась пилоту в чувствах и даже не боялась, что они могут быть безответными.

Я о таком Максе мечтала и думала, что таких не существует. Но, как оказалось, судьба приберегла для меня его, за что я очень благодарна,

– призналась девушка.

Романтический пост она дополнила милым фото с Максом Михайлюком. Кадр был сделан летом во время совместного отдыха. На нем Даша Хлистун позировала в купальнике и без косметики, а Макс – с обнаженным торсом. В подписи модель призналась, что они нежно называют друг друга "Дася и Мисим".