Чмерковский отрекся от общения с Денисовой: о чем был их последний разговор

Максим Чмерковский сидел за одним судейским с Татьяной Денисовой, когда снимался проект "Танцы. World of Dance". Он заявил, что больше никогда не хочет с ней общаться.

Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский жестко высказался о Татьяне Денисовой. Предательница с первых дней войны покинула страну, выбрала молчание, а затем решила сесть за кресло танцевального шоу в России.

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Максим Чмерковский о Денисове

Танцовщик и хореограф рассказал, что с Татьяной Денисовой он познакомился уже на съемках шоу – до этого они были незнакомы. И сейчас он отрекся от общения с коллегой.

Я лично с ним никогда больше общаться не буду. Не потому, что я какой-нибудь такой. Я такой, что могу подставить вторую щеку. Но не в этом случае,

– признался Максим Чмерковский.

Судьи шоу "Танцы.World of Dance" / Фото из инстаграма Чмерковского

Судья "Танцев" также вспомнил последний разговор с танцовщицей. Тогда он пытался помочь звезде в том, чтобы она уехала в Германию из Киева. "Последнее общение было о том, "что у меня же ребенок там". Я, честно говоря, не помню, о чем это было. Я с ней общался, нужна ли ему помощь, чтобы оказаться в Германии".

Максим Чмерковский возмутился, когда узнал, что танцовщица решила поехать в Москву. Он воспринял эту новость как измену.

Я понял, что она живет в Германии, и я пытался помочь ей, как женщине, она сама. Потом я уехал своим способом, она своим. Я знал на 100%, что она будет в Германии, там будет продолжать свою деятельность. Когда я услышал, что она будет судьей в танцевальном проекте в России, в Москве, для меня это было обидно,

– поделился танцовщик.

"Я тогда понял очень многих людей, которые писали негативное о ней во время нашего проекта. Для меня это измена. Я не судья, но для меня это очень неприятно и обидно".

Интервью с Максимом Чмерковским: видео

Что говорят о Денисове украинские звезды

Евгений Кот , вместе с Чмерковским сидевший за одним столом с Денисовой в проекте "Танцы.World of Dance", вычеркнул ее из своей жизни. Он признался, что Татьяна была для него авторитетом, но теперь она закрывает глаза геноциду украинцев.

, вместе с Чмерковским сидевший за одним столом с Денисовой в проекте "Танцы.World of Dance", вычеркнул ее из своей жизни. Он признался, что Татьяна была для него авторитетом, но теперь она закрывает глаза геноциду украинцев. Илона Гвоздева эмоционально отреагировала на то, что Татьяна Денисова после бомбардировок Киева уехала сниматься в Москве. "Когда ты вернулась в Россию, села снова в кресло судить другое танцевальное шоу, и ты прекрасно понимаешь, что здесь происходит с твоими коллегами, друзьями, знакомыми и вообще, какая ситуация, ну то ты просто с*ка".

эмоционально отреагировала на то, что Татьяна Денисова после бомбардировок Киева уехала сниматься в Москве. "Когда ты вернулась в Россию, села снова в кресло судить другое танцевальное шоу, и ты прекрасно понимаешь, что здесь происходит с твоими коллегами, друзьями, знакомыми и вообще, какая ситуация, ну то ты просто с*ка". Катя Осадча не только возмутилась тем, что Денисова изменила Украине, но и упрекнула, что 8 лет войны Денисова ездила по российским шоу, но ее все равно пригласили на украинские "Танцы.World of Dance".