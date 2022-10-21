Чмерковский отрекся от общения с Денисовой: о чем был их последний разговор
Источник:"Слава +"
Максим Чмерковский сидел за одним судейским с Татьяной Денисовой, когда снимался проект "Танцы. World of Dance". Он заявил, что больше никогда не хочет с ней общаться.
Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский жестко высказался о Татьяне Денисовой. Предательница с первых дней войны покинула страну, выбрала молчание, а затем решила сесть за кресло танцевального шоу в России.
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Максим Чмерковский о Денисове
Танцовщик и хореограф рассказал, что с Татьяной Денисовой он познакомился уже на съемках шоу – до этого они были незнакомы. И сейчас он отрекся от общения с коллегой.
Я лично с ним никогда больше общаться не буду. Не потому, что я какой-нибудь такой. Я такой, что могу подставить вторую щеку. Но не в этом случае,
– признался Максим Чмерковский.
Судья "Танцев" также вспомнил последний разговор с танцовщицей. Тогда он пытался помочь звезде в том, чтобы она уехала в Германию из Киева. "Последнее общение было о том, "что у меня же ребенок там". Я, честно говоря, не помню, о чем это было. Я с ней общался, нужна ли ему помощь, чтобы оказаться в Германии".
Максим Чмерковский возмутился, когда узнал, что танцовщица решила поехать в Москву. Он воспринял эту новость как измену.
Я понял, что она живет в Германии, и я пытался помочь ей, как женщине, она сама. Потом я уехал своим способом, она своим. Я знал на 100%, что она будет в Германии, там будет продолжать свою деятельность. Когда я услышал, что она будет судьей в танцевальном проекте в России, в Москве, для меня это было обидно,
– поделился танцовщик.
"Я тогда понял очень многих людей, которые писали негативное о ней во время нашего проекта. Для меня это измена. Я не судья, но для меня это очень неприятно и обидно".
Интервью с Максимом Чмерковским: видео
Интересно, что раньше Максим Чмерковский менее эмоционально высказывался о коллеге. Тогда он говорил, что Татьяна Денисова так же отреагировала на вторжение, как все украинцы. Но прибавлял, что молчание не пойдет на пользу ее карьере. "Она должна что-то сказать. Я этого не знал, но оказывается, что это ощущение очень многих людей".
Что говорят о Денисове украинские звезды
- Евгений Кот, вместе с Чмерковским сидевший за одним столом с Денисовой в проекте "Танцы.World of Dance", вычеркнул ее из своей жизни. Он признался, что Татьяна была для него авторитетом, но теперь она закрывает глаза геноциду украинцев.
- Илона Гвоздева эмоционально отреагировала на то, что Татьяна Денисова после бомбардировок Киева уехала сниматься в Москве. "Когда ты вернулась в Россию, села снова в кресло судить другое танцевальное шоу, и ты прекрасно понимаешь, что здесь происходит с твоими коллегами, друзьями, знакомыми и вообще, какая ситуация, ну то ты просто с*ка".
- Катя Осадча не только возмутилась тем, что Денисова изменила Украине, но и упрекнула, что 8 лет войны Денисова ездила по российским шоу, но ее все равно пригласили на украинские "Танцы.World of Dance".