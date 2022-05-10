Танцовщица Татьяна Денисова имеет украинское гражданство и много лет работала в Украине, хотя впоследствии выбрала для карьеры Россию. В 2022 году она вернулась сюда для съемок шоу Танцы. World of Dance, но после начала войны звезда выбрала молчание.
Это совсем отдельная ее история, – сын Таисии Повалий прокомментировал ее циничное выступление в Москве.
Максим Чмерковский о Татьяне Денисовой
Украинский хореограф Максим Чмерковский понимает, почему люди критикуют Денисову и относятся к ней негативно. Однако он заверил, что коллега также отреагировала на российскую агрессию, как и другие украинцы.
Я не хочу быть хорошим для всех, но я видел Танину реакцию на это все. Для меня это была реакция украинского человека, который, как и все мы, чувствует то же самое. Она на нашей стороне. Ты когда знаешь человека и видишь реакцию, понимаешь, где его сердце и где он себя чувствует,
– считает танцовщик.
Максим Чмерковский рассказал, что Татьяна Денисова уехала из Украины после 4 дней в пробках. По его словам, она хотела вернуться к ребенку. Вероятно, сейчас она находится в России.
"Я за нее рад, что ей удалось уехать и быть в безопасности. Но я не знаю, какой будет ее карьера. Это будет от нее зависеть. Она должна что-то сказать. Я этого не знал, но оказывается, что это ощущение очень многих людей", – добавил артист.
Денисова выбрала молчание
- Несмотря на заявления Чмерковского, следует напомнить, что Татьяна Денисова заблокировала Илону Гвоздеву в соцсетях. Победительница "Танцев со звездами" просила коллегу не умалчивать войну и высказаться, но та не реагировала.
- "Молчание – это тоже преступление", – отмечала Илона Гвоздева. Она посоветовала коллегам уехать из страны-агрессора, если они боятся власти.
- Танцовщица добавляла, что связывалась с другими друзьями-танцовщиками. Те сочувствуют Украине мысленно, но боятся идти против путинского режима: "В директе они мне расписали, что помогают, и переживают, и средства присылают. У меня один вопрос – почему в директ вы можете отвечать, а вслух, у себя на странице, – не можете. Вы боитесь потерять карьеру? Так или иначе она скоро у вас закончится".