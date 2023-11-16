Макс Барских честно признался, на каком языке общается в быту

Украинский певец Макс Барских поделился, полностью ли перешел на украинский язык. С самого начала полномасштабного вторжения в публичном пространстве артист говорит на родном языке.

Известно, что Барских перевел на украинский собственные старые песни. Также певец начал писать и выпускать украиноязычные треки.

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Макс Барских честно сказал, общается ли в быту на украинском

Артист признался, что полностью не лишился русского языка в своей жизни. Он общается на нем с мамой, которая проживает в Херсоне, потому что для нее так привычно. Поэтому он не хочет ее заставлять ее переходить на украинский.

Если со мной общаются на украинском, я также отвечаю на украинском. Честно говоря, мама моя, например, – ее не переделаешь. Она общается на русском всю жизнь. Это будет странно в коммуникации, поэтому в быту я могу общаться иногда так, как мне удобнее. Но стараюсь больше и больше разговаривать именно на украинском языке,

– рассказал Макс.

Барских также поделился, как относится к артистам, которые имели определенные скандалы после начала полномасштабного вторжения. Он отметил, что не хочет кого-то осуждать.

Люди совершают определенные поступки. Я тоже раньше мог кого-то обвинить в чем-то, но со временем научился просто думать: "Окей, ты не понимаешь поступок этого человека, но попробуй поставить себя на его место",

– сказал Макс.

Артист отметил, что никого не оправдывает, но считает, что у каждого человека есть право на ошибку. В частности, он высказался об Олеге Виннике.

Если Винник анонсирует концерт и к нему придут люди, то почему нет? Если никто не придет, это будет показатель. Просто не люблю, когда начинают ненавидеть людей за то, что они проявили слабость в определенный момент,

– добавила знаменитость.

Интервью Макса Барских: смотрите видео онлайн

Макс Барских начал петь на украинском