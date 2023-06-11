Сам артист признался, что ему сложно переводить свои русскоязычные песни, передает 24 Канал. Ранее режиссер Алан Бадоев объяснял, почему невозможно перевести все песни Макса Барских на украинском языке.

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Барских перевел "Туманы" на украинский язык

Певец заявил, что его пока не все устраивает в переведенной песне, но в общем получилось неплохо.

Несмотря на сложности, "Туман" – это личный вызов. Это символ моего творчества, и я хочу, чтобы он полностью принадлежал Украине,

– прокомментировал премьеру Барских.

Уже скоро новая версия трека появится на цифровых площадках. Однако на концерте Макс Барских уже спел эту песню. В сети поклонники опубликовали множество видео с новым звучанием песни.

Добавим, что 250 тысяч гривен из прибыли от концерта Барских перечислят на гуманитарную помощь пострадавшим в результате катастрофы на Каховской ГЭС. Также на аукционе было собрано 270 тысяч гривен, направленных на нужды армии.

Текст песни "Туманы" с Макса Барских на украинском языке:

Ти сьогодні не прийшла,

І довго думав я чому

Написав і подзвонив

Я не знаю чи ти спиш

Може де-кого знайшла

Я хочу чути голос твій.

Дізнатись, як ти зараз там?

Та ти зникла без причин, і розвіялась, мов дим,

Я тримаюсь якось сам…

І тільки світло не згасає

Твого самотнього вікна

Я під вікном твоїм залишусь до темна

У голові моїй тумани- мани,

Та тебе чекати я не стану

Всі друзі довго казали

Забудь її, забудь…

І тепер на серці рани, рани

Але ж тебе люблю я до нестями,

Я у тобі, як в тумані

Швидко потону

Я заплутався в думках

І вхідних твоїх нема,

Серед білих білих стін

Я чекаю, ніби тінь,

Ти вже точно не сама…

І тільки світло не згасає

Твого самотнього вікна

Я під вікном твоїм залишусь до темна

У голові моїй тумани-мани,

Та тебе чекати я не стану

Всі друзі довго казали

Забудь її, забудь…

І тепер на серці рани, рани,

Але ж тебе люблю я до нестями,

Я у тобі, як в тумані

Швидко потону

Макс Барских хочет перевести и другие песни

В соцсетях певец заявил, что ему дискомфортно исполнять свои русскоязычные песни по просьбам фанатов.

Хочется вообще отказаться от русского... Мне иногда сложно создавать украинские версии этих песен. Но мне понравился эксперимент с песней "Тумани",

– заявил Макс.

Барских попросил поклонников помочь. Он просит написать ему идеи для перевода русскоязычных песен "Хочу танцевать", "Неверная", "Подруга ночь", "Берега", "Неземная", "По секрету" и другие.

Напомним, что сразу после начала полномасштабного вторжения Макс Барских разорвал все связи со страной-террористом. Из-за этого в России долго "подгорало", оккупанты прицепились к тому, что он поет русскоязычные хиты. Алан Бадоев тогда ответил: "Они реально надеялись, что Макс не будет исполнять свои песни? Нет, нет, это просто для вас он не будет их петь".