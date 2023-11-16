Відомо, що Барських переклав українською власні старі пісні. Також співак почав писати та випускати україномовні треки.

Цікаво Макс Барських назвав українських артистів, пісні яких слухає: хто для нього став відкриттям

Макс Барських чесно сказав, чи спілкується в побуті українською

Артист зізнався, що повністю не позбувся російської мови у своєму житті. Він спілкується нею з мамою, яка проживає в Херсоні, оскільки для неї так звично. Тому він не хоче її змушувати її переходити на українську.

Якщо зі мною спілкуються українською, я також відповідаю українською. Чесно кажучи, мама моя, наприклад, – її не переробиш. Вона спілкується російською все життя. Це буде дивно в комунікації, тому в побуті я можу спілкуватися іноді так, як мені зручніше. Але намагаюся більше і більше розмовляти саме українською мовою,

– розповів Макс.

Барських також поділився, як ставиться до артистів, які мали певні скандали після початку повномасштабного вторгнення. Він зазначив, що не хоче когось засуджувати.

Люди роблять певні вчинки. Я теж раніше міг когось звинуватити в чомусь, але з часом навчився просто думати: "Окей, ти не розумієш вчинок цієї людини, але спробуй поставити себе на її місце",

– сказав Макс.

Артист зазначив, що нікого не виправдовує, але вважає, що кожна людина має право на помилку. Зокрема, він висловився про Олега Винника.

Якщо Винник анонсує концерт, і до нього прийдуть люди, то чому ні? Якщо ніхто не прийде, то це буде показник. Просто не люблю, коли починають ненавидіти людей за те, що вони проявили слабкість у певний момент,

– додала знаменитість.

Інтерв'ю Макса Барських: дивіться відео онлайн

Макс Барських почав співати українською