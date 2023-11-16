Відомо, що Барських переклав українською власні старі пісні. Також співак почав писати та випускати україномовні треки.
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Макс Барських чесно сказав, чи спілкується в побуті українською
Артист зізнався, що повністю не позбувся російської мови у своєму житті. Він спілкується нею з мамою, яка проживає в Херсоні, оскільки для неї так звично. Тому він не хоче її змушувати її переходити на українську.
Якщо зі мною спілкуються українською, я також відповідаю українською. Чесно кажучи, мама моя, наприклад, – її не переробиш. Вона спілкується російською все життя. Це буде дивно в комунікації, тому в побуті я можу спілкуватися іноді так, як мені зручніше. Але намагаюся більше і більше розмовляти саме українською мовою,
– розповів Макс.
Барських також поділився, як ставиться до артистів, які мали певні скандали після початку повномасштабного вторгнення. Він зазначив, що не хоче когось засуджувати.
Люди роблять певні вчинки. Я теж раніше міг когось звинуватити в чомусь, але з часом навчився просто думати: "Окей, ти не розумієш вчинок цієї людини, але спробуй поставити себе на її місце",
– сказав Макс.
Артист зазначив, що нікого не виправдовує, але вважає, що кожна людина має право на помилку. Зокрема, він висловився про Олега Винника.
Якщо Винник анонсує концерт, і до нього прийдуть люди, то чому ні? Якщо ніхто не прийде, то це буде показник. Просто не люблю, коли починають ненавидіти людей за те, що вони проявили слабкість у певний момент,
– додала знаменитість.
Інтерв'ю Макса Барських: дивіться відео онлайн
Макс Барських почав співати українською
- У вересні артист випустив перший україномовний альбом. До нього увійшло 10 пісень. Барських зізнався, що тимчасово припинив роботу над англомовними треками, бо відчув запит суспільства на україномовну музику.
- У серпні Надя Дорофєєва та Макс Барських випустили дуетну пісню "Ритми". Їм вистачило тижня, аби зняти кліп на цей трек. За словами виконавців, це композиція про "флешбеки з минулого, про друзів, про смуток, біль, сльози та лють, що перетворюються у відчайдушний танок".
- У червні стало відомо, що співак почав перекладати свої пісні українською. Зокрема, рідною мовою зазвучали хіти "Хочу танцювати", "Подруга – ніч", "Тумани" та "Береги". Прихильникам Макса дуже сподобалися пісні в україномовній версії.