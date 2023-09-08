Фаны уверены, что украинские песни Барских стали звучать невероятно. В комментариях под клипом на новый трек "Звездопад" отметили, что во время прослушивания новых песен Макса "всегда возвращаются в мирное время".

Важно Год после смерти королевы Елизаветы II: каким был этот день для Великобритании

Макс Барских презентовал новый альбом "Звездопад"

Он стал восьмым в дискографии Барских. Ради этого альбома певец приостановил работу над англоязычными треками, поскольку почувствовал, насколько велик запрос слушателя на украинскую музыку.

В новом альбоме есть 6 новых песен: "Но", "Все возможно", "Не плачь", "Новая жизнь", "Звездопад", "Ритмы" и 4 переведенных трека, среди которых: "Туманы", "Береги", "Лей, не жалей" и "Подруга-ночь".

Моей главной целью всегда было и остается создание качественной современной украинской поп музыки. Но это еще не всё. Ее должны слушать там, где еще вчера звучали русские песни,

– комментирует премьеру певец.

Max Barskih – "Звездопад": смотрите видео онлайн

Реакция сети

В комментариях под новой песней "Звездопад", которая вошла в украиноязычный альбом, поклонники поблагодарили Макса и написали свои отзывы о треке:

"Огромная благодарность за творчество! Невероятно красивые песни на украинском. Вы вдохновляете";

"Макс, спасибо тебе за песни. Когда тебя слушаю, всегда возвращаюсь в мирные времена. Спасибо за эти замечательные ощущения";

"Спасибо, Макс! Так красиво и чувственно";

"Максим, с переходом на украинский ты стал выглядеть гораздо лучше, это какое-то замечательное преобразование! Украинский язык из твоих уст звучит невероятно глубоко и красиво. Замечательная песня. Все твои песни на украинском и переведены, и новые - прекрасны! Желаю вдохновения, сил и воодушевления. Спасибо за искренность и клип, снятый в моем родном Киеве";

"Песня - как бальзам для души такая красивая и мелодичная. Не могу остановиться слушать ее";

"Мурахи по коже от вашего голоса, Максе"️️️;

"Плачу, эта песня открывает сердце. Невероятный Макс, невероятная песня! Любим тебя. Родной язык наш просто космический".