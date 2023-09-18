К тому же, исполнитель признался, кто из коллег по сцене его приятно удивил за время полномасштабного вторжения России в Украину.
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Макс Барских рассказал о музыкальных открытиях
Певец отметил, что украинский шоу-бизнес стремительно меняется. Сейчас появляется очень много молодых исполнителей, немало музыкальных экспериментов и происходит расцвет качественной музыки. Как оказалось, сам артист слушает KOLA, YAKTAK и Cheev.
Мне нравится то, что сейчас делает певец Cheev. У него красивый голос, интересные тексты и мелодии. Также мне импонирует KOLA, нравится стиль YAKTAK,
– поделился Макс.
Коллеги, которые приятно удивили Барских за время полномасштабной войны
Макс поделился, что Оля Полякова и Даша Астафьева для него раскрылись по новому после 24 февраля.
"Среди коллег по сцене меня приятно поразила своей позицией Оля Полякова – тем, как она поддерживает наших людей, открыто говорит об ошибках прошлого и умеет не только их признавать, но и учится на них. Также Даша Астафьева. Она была активна с самого начала полномасштабного вторжения", – рассказал артист.
Что известно о Барских после 24 февраля: главное
- До полномасштабного вторжения певец строил карьеру, в частности, в России. Но после 24 февраля 2022 года Барских осудил агрессию России и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты. Эти средства он передал на гуманитарную помощь Украине.
- Несмотря на то, что Барских начал проводить концерты, чтобы помогать Украине, от своих русскоязычных песен он не сразу отказался. К примеру, на благотворительных выступлениях в Европе Макс пел старые хиты.
- В то же время, 9 июня 2023 года артист все же перевел русскоязычную песню "Тумани" на украинский язык. Он отметил, что хочет так поступить и с другими своими русскоязычными хитами. Уже в сентябре Макс Барских выпустил первый украиноязычный альбом. Новая пластинка музыканта насчитывает 10 композиций, где есть 6 новых песен и 4 переведенных трека, среди которых - "Туманы", "Берега", "Лей, не жалей" и "Подруга-ночь".