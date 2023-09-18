К тому же, исполнитель признался, кто из коллег по сцене его приятно удивил за время полномасштабного вторжения России в Украину.

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Макс Барских рассказал о музыкальных открытиях

Певец отметил, что украинский шоу-бизнес стремительно меняется. Сейчас появляется очень много молодых исполнителей, немало музыкальных экспериментов и происходит расцвет качественной музыки. Как оказалось, сам артист слушает KOLA, YAKTAK и Cheev.

Мне нравится то, что сейчас делает певец Cheev. У него красивый голос, интересные тексты и мелодии. Также мне импонирует KOLA, нравится стиль YAKTAK,

– поделился Макс.

Коллеги, которые приятно удивили Барских за время полномасштабной войны

Макс поделился, что Оля Полякова и Даша Астафьева для него раскрылись по новому после 24 февраля.

"Среди коллег по сцене меня приятно поразила своей позицией Оля Полякова – тем, как она поддерживает наших людей, открыто говорит об ошибках прошлого и умеет не только их признавать, но и учится на них. Также Даша Астафьева. Она была активна с самого начала полномасштабного вторжения", – рассказал артист.

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